補貼競賽 衝擊全球化

全球主要的大型經濟體紛紛提供巨額補貼，吸引未來的產業進駐，英國、新加坡等無力補貼的國家，自動淪為輸家。過去幾十年受惠於全球化的國家，例如台灣、南韓，如今也要面臨去全球化的局面。

華爾街日報（WSJ）報導，美國政府對製造電池、太陽能等綠色科技的企業提供抵稅優惠，為當地吸引龐大的資金。歐盟、日本也祭出各自的獎勵方案，各國都想降低對中國大陸的倚賴。因此，一些較小的國家較難招商引資，許多過去自由貿易時期崛起的經濟體，如今卻處於劣勢。

例如，德國政府將提供110億美元補貼助英特爾設廠，此金額已遠高於新加坡貿工部全年預算；許多科技公司孕育自英國，卻選擇到別國發展，例如電池新創Nexeon在牛津附近嶄露頭角，但首座商用工廠將落腳南韓，下一座工廠可能設在北美；電動車新創Arrival去年便以租稅減免為由，希望將生產聚焦美國。這場補貼競賽形同各國朝全球化的反方向邁進一步。

全球化曾讓南韓和台灣等國轉型為高科技、發達的經濟體，許多人因此脫貧，西方消費者則獲得大量較平價的商品及更高的生活水準。但這種模式也伴隨沉重的代價，隨著製造業的工作機會移到亞洲或前蘇聯國家，歐美一些曾經繁榮的社區因此沒落，更別說是製造業大量生產帶來的環境問題、以及外資進出造成的市場不穩定。

經濟學家指出，無論是基於國安考量、地緣政治因素，或希望維持供應鏈穩定，如今出現的去全球化趨勢也有自身的問題。較小型、開發中的經濟體又更容易遭遇風險，因為他們若要透過貿易促進繁榮，就必須進入全球市場。