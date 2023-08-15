日企銀髮勞工 占比大增

日本企業正日益仰賴年長員工來填補勞力短缺，並提高企業競爭力。去年允許員工工作到超過70歲的日企比率已達到近四成。有些行業65歲以上員工更占了逾10%勞動力。

日經新聞報導，據厚生勞動省最新數據，2022年允許僱用70歲以上員工的日企有39%，比十年前增加逾一倍。規定強制退休年齡超過65歲的企業，同一期間也增加12個百分點至25%。

自2013年修法以來，日本企業被要求必須僱用有意願工作的員工到65歲。雖然企業一開始因擔心成本增加而反對，但為了解決嚴重的缺工問題，現在已搶著僱用這些銀髮勞工。

日本去年15至64歲工作年齡人口占總人口的比率為59%，比2000年下滑9個百分點。由於近來日圓貶值導致外籍勞工招聘不易，加上有小孩的婦女勞動參與率成長停滯，現在日本雇主必須仰賴年長者來彌補工作年齡人口減少的缺口。

據總務省統計，去年日本所有受僱人口中，65歲以上長者共有639萬人，占比達到破紀錄的10.6%。

年長勞工在面臨嚴重缺工的產業中占比又更高，營建業和護理業達到15%，運輸業則達到逾10%，其中運輸業在計程車和巴士司機部分，65歲以上勞工占比更高達30%。

據經濟合作發展組織（OECD）數據，美國65歲以上勞工占整體工作人口的比率為7%、德國更只有4%，都比達到兩位數的日本低許多。

不過，雖然年長勞工的人數持續增加，但僱用這些年紀較長者的缺點也開始浮現，那就是勞災意外的次數也隨之增加。

據厚生勞動省調查，2022年與60歲以上勞工相關的勞災意外共有約38,000件，比五年前增加26%，增幅比整體平均高出兩倍。如果企業忽略為年長勞工創造安全的工作環境，整體生產力也可能受影響。