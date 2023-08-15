祖克柏：鐵籠格鬥該散場了

Meta創辦人祖克柏與億萬富豪馬斯克再度隔空叫戰；祖克柏發文說，馬斯克「根本沒認真看待」說好的慈善鐵籠格鬥賽，馬斯克則回嗆祖克柏是「膽小鬼」。

祖克柏13日在社群平台Threads寫道：「我想大家都知道，馬斯克並不是認真要與我對決，大家該散場了。」「我已經提出一個明確時間…馬斯克卻一再推託，先說他要去動手術，現在又說要先跟我在後院打一場試試水溫。」

馬斯克隨即就在舊稱「推特」（Twitter）的社群媒體X回應，嗆祖克柏是個「膽小鬼」，還說他將動身前往矽谷。

自從祖克柏的Meta7月初宣布推出類似推特的Threads平台後，兩人便成為彼此的直接對手。這段期間兩人一直不斷放話；在此之前，馬斯克11日表示，這場鐵籠格鬥賽將在義大利登場。義大利當局也證實，已就舉辦一場「偉大的慈善活動」進行討論。

祖克柏則上傳一張他在「後院八角籠」壓制對手的照片，作為回應。