憂失去數位主權…數據儲存太仰賴美國 恐造成歐洲資訊風險

數據成為當代的重要資產，然而歐洲數據儲存的服務過度仰賴美國企業，恐失去數位主權！美國企業亞馬遜、微軟都有遠端運算與雲端存儲的服務，且受到各國企業仰賴。但專家指出，美國當局有權要求察看儲存於美國雲端的各類資料，恐造成歐洲資訊的風險，歐洲與美國適用法律不同，也會有爭議。

雲端太仰賴美國

《BBC》報導，隨著大數據、AI等技術不斷進步，數位資訊的重要性也日漸增加。然而，數據顯示，亞馬遜、微軟與谷歌就佔據65%的全球雲端市場，歐洲各國相當仰賴美國大企業資訊儲存的雲端服務，導致歐陸地區愈來愈擔憂自己控制數據與技術的能力受到影響。

此外，美國與歐洲地區對於數據的法規不同，可能會因為適用法律的不同，導致企業之間發生爭議。同時，美國法規也給予公部門情資單位相當大的權力。

總部位於斯德哥爾摩的「Evroc」試著建立歐洲雲端服務，該企業執行長奧斯特姆強調，「即使數據中心在歐洲，但只要雲端服務位於美國，當局就有權調查任何數據」，但歐洲不希望有其他國家能夠察看歐企的資訊。

第一步要技術自主

「歐洲想要數位自主，第一步就是技術獨立，」奧斯特姆表示，現在已經看到美國為了自身利益，限制前端技術流入中國，所以一旦這些雲端、運算等功能成為稀缺資源，恐怕美國也不願意幫助歐洲的盟友。

對此，亞馬遜網路服務（AWS）發言人表示，2022年7月1日至12月31日期間，沒有任何人向美國政府提出要求，盼揭露存儲於美國境外的數據。

但「Evroc」雲端開發與數位系統主任斯特雷特表示，歐洲已經歷經一系列的危機，包括次貸風暴、新冠疫情與俄烏戰爭，所以現在歐洲更應該擁有自主的數位基礎設施，並適用於本身的法規。

【更多精采內容，詳見 】