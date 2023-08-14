快訊

拿下3個月後…中工放棄新北環狀線板新站土地開發案 原因曝光

國泰金董座胞兄贈與兩兒子各千張股票 市值高達9080萬元

保齡球／世界聽障錦標賽才傳2金捷報 體育署證實國手返台機上驟逝

憂失去數位主權…數據儲存太仰賴美國 恐造成歐洲資訊風險

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐洲數據儲存的服務過度仰賴美國企業，恐失去數位主權。情境示意圖。圖／Ingimage
歐洲數據儲存的服務過度仰賴美國企業，恐失去數位主權。情境示意圖。圖／Ingimage

數據成為當代的重要資產，然而歐洲數據儲存的服務過度仰賴美國企業，恐失去數位主權！美國企業亞馬遜、微軟都有遠端運算與雲端存儲的服務，且受到各國企業仰賴。但專家指出，美國當局有權要求察看儲存於美國雲端的各類資料，恐造成歐洲資訊的風險，歐洲與美國適用法律不同，也會有爭議。

雲端太仰賴美國

BBC》報導，隨著大數據、AI等技術不斷進步，數位資訊的重要性也日漸增加。然而，數據顯示，亞馬遜、微軟與谷歌就佔據65%的全球雲端市場，歐洲各國相當仰賴美國大企業資訊儲存的雲端服務，導致歐陸地區愈來愈擔憂自己控制數據與技術的能力受到影響。

此外，美國與歐洲地區對於數據的法規不同，可能會因為適用法律的不同，導致企業之間發生爭議。同時，美國法規也給予公部門情資單位相當大的權力。

總部位於斯德哥爾摩的「Evroc」試著建立歐洲雲端服務，該企業執行長奧斯特姆強調，「即使數據中心在歐洲，但只要雲端服務位於美國，當局就有權調查任何數據」，但歐洲不希望有其他國家能夠察看歐企的資訊。

第一步要技術自主

「歐洲想要數位自主，第一步就是技術獨立，」奧斯特姆表示，現在已經看到美國為了自身利益，限制前端技術流入中國，所以一旦這些雲端、運算等功能成為稀缺資源，恐怕美國也不願意幫助歐洲的盟友。

對此，亞馬遜網路服務（AWS）發言人表示，2022年7月1日至12月31日期間，沒有任何人向美國政府提出要求，盼揭露存儲於美國境外的數據。

但「Evroc」雲端開發與數位系統主任斯特雷特表示，歐洲已經歷經一系列的危機，包括次貸風暴、新冠疫情與俄烏戰爭，所以現在歐洲更應該擁有自主的數位基礎設施，並適用於本身的法規。

【更多精采內容，詳見

美國 俄烏戰爭

延伸閱讀

中職／悍將洋投瑞恩的中文小老師是陽岱鋼 愛上米糕、米漢堡

西方駐波灣海軍籲「勿靠近伊朗水域」 以免遭扣押 伊朗尚未回應

香港前財庫局長：辦大型會議、展覽 吸遠程商務客

NBA／世界盃冠軍前哨戰！布朗森9投全中熱身賽美國勝西班牙

相關新聞

自稱「巴菲特弟子」…這操盤手勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

自稱是「股神」巴菲特門徒的知名價值投資人斯皮爾（Guy Spier）近來透露，他並未持有輝達（Nvidia）股票，也不打...

受碧桂園影響…陸房市危機擴大 低迷氣氛蔓延「亞股今挫跌」

美國科技股上週最後交易日下跌，加上對於中國房地產行業的擔憂加劇市場憂慮情緒，亞洲股市今天挫跌

財報反映業績慘況…大陸經濟惡化 WSJ：深耕當地的美國製造業也遭殃

中國大陸經濟深陷低迷，在當地布局甚深的美國大型企業也深受其害，不少業者越來越悲觀，認為期待已久的疫後景氣已復甦無望。

憂失去數位主權…數據儲存太仰賴美國 恐造成歐洲資訊風險

數據成為當代的重要資產，然而歐洲數據儲存的服務過度仰賴美國企業，恐失去數位主權！美國企業亞馬遜、微軟都有遠端運算與雲端存儲的服務，且受到各國企業仰賴…

星國7月燃油銷量及貨櫃吞吐量雙升 初步顯示航運業景氣好轉

新加坡船用燃油銷售量7月回升，且單月貨櫃吞吐量達到今年來高點。新加坡是全球最大輪船加油中心，因此燃油銷量增加初步顯示航運...

路透：軟體銀行洽談向願景基金購入安謀25%股權

路透社引述熟悉內情人士表示，日本軟體銀行集團（SoftBank GroupCorp）正在和願景基金1號（Vision F...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦