快訊

轟檢方醜化高虹安形象 柯文哲支持捍衛清白：相信絕無貪汙企圖

對號座車廂站滿人挨批「台鐵化」 台灣高鐵回應了

安卓使用者福音！Android 14新設定 1秒終結「滿版廣告」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財報反映業績慘況…大陸經濟惡化 WSJ：深耕當地的美國製造業也遭殃

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
從化學巨人杜邦（DuPont）和陶氏化學（Dow），到重型設備供應商卡特彼勒，無不在最近業績反映了大陸景氣低迷的景況。美聯社
從化學巨人杜邦（DuPont）和陶氏化學（Dow），到重型設備供應商卡特彼勒，無不在最近業績反映了大陸景氣低迷的景況。美聯社

中國大陸經濟深陷低迷，在當地布局甚深的美國大型企業也深受其害，不少業者越來越悲觀，認為期待已久的疫後景氣已復甦無望。

華爾街日報報導，深耕大陸製造、營建和出口業的美企業績均轉弱，其中有的還警告，由景氣停滯，經濟表現乏善可陳，接下來還會面臨更多難關。

從化學巨人杜邦（DuPont）和陶氏化學（Dow），到重型設備供應商卡特彼勒，無不在最近財報上反映這種景況。有的公司對北京當局振興措施表示失望，並下修在大陸今年的業績展望。

丹納赫集團（Danaher）執行長布萊爾（Rainer Blair）談到生物製程(Bioprocessing)設備業績時說：「中國今年第1季訂單下降20％，第2季下降40％，而6月下降了50％。」他表示，外國投資下降和疫後過剩產能，是需求疲軟的兩大原因。丹納赫第2季在大陸的業績衰減10％，而去年315億美元的營收中，有13％來自中國大陸。

有些企業高層警告，由於其他地區的客戶也感受到來自大陸市場需求減少的影響，全球也可能會產生連鎖效應，導致全球其他地區訂單和業績也跟著下滑。

不過，美國跨國公司在大陸業績並非普遍低迷。與國內旅遊相關的企業財報頗有起色。連鎖飯店萬豪國際（Marriott）公布，因大陸國內觀光回暖，在大陸客房需求激增，目前每個房間的收入比2019年還高。

星巴克8月2日公布，大陸最近一季業績較去年同期成長51%，而在前一季自日起增長3%。蘋果公布香港和台灣在內大中華區營收創新高。

陶氏公司財務長 Howard Ungerleider 上個月表示，「原本預期清零措施結束後的經濟反彈尚未完全實現。」該公司歸咎第2季收益下降，是由於中國復甦遲緩，旗下產品被迫降價。

杜邦本月則表示，第2季大陸既有業務銷售額較去年同期下滑14％，主要是由於消費電子產品需求疲弱。這些不利因素導致杜邦下修全年下半年展望。

業績 杜邦 華爾街日報 美國

延伸閱讀

NBA／世界盃冠軍前哨戰！布朗森9投全中熱身賽美國勝西班牙

大陸最大「中植系」爆雷 旗下央企「中融信託」涉1.5兆資金史上最大

A股三大指數齊跌 券商分析師呼籲大陸官方救市

大陸房企債務逐一爆雷 碧桂園股價創下一年新低

相關新聞

追隨美科技股跌勢 日股收低

儘管日圓走弱為日本出口商提供支持，由於投資人受到美國科技股下跌的驚嚇，東京藍籌股今天收低

財報反映業績慘況…大陸經濟惡化 WSJ：深耕當地的美國製造業也遭殃

中國大陸經濟深陷低迷，在當地布局甚深的美國大型企業也深受其害，不少業者越來越悲觀，認為期待已久的疫後景氣已復甦無望。

芭比、碧昂絲、泰勒絲加乘 「她經濟」撐今夏半邊天

繼電影「芭比」(Barbie)創下逾10億元票房，加上歌壇兩大天后泰勒絲(Taylor Swift)和碧昂絲(Beyon...

FT：鴻海擴大進軍印度有3大侷限 「中國加一」恐行不通

趁著歐美品牌要求在中國大陸以外增加生產基地，也就是「中國加一」（China+1）政策，印度各省積極爭取鴻海前往設廠。但根...

全球最大律所拆分中國業務 窺見外企在陸已難以為繼？

儘管西方國家逐漸以「去風險」而非「脫鉤」來說明與中國大陸的關係，不爭的事實是，許多在陸經商的外國企業逐步撤出。大陸境內員工人數最多的全球律師事務所「大成律師事務所」（Dentons）7日拆分中國業務，金融時報以「悄悄撤離中國」形容這件事，且說此中隱含的訊息是：中國不再是個全球律所可輕鬆做生意的地方。Dentons撤離前的一些處境，讓人窺見部分外國企業何以在大陸難以為繼。

日圓兌美元一度跌至九個月最低 逼近去年日本干預價位

日圓兌美元一度貶至去年11月來的最低價位，逼近日本當局去年進場干預阻貶日圓的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦