財報反映業績慘況…大陸經濟惡化 WSJ：深耕當地的美國製造業也遭殃

中國大陸經濟深陷低迷，在當地布局甚深的美國大型企業也深受其害，不少業者越來越悲觀，認為期待已久的疫後景氣已復甦無望。

華爾街日報報導，深耕大陸製造、營建和出口業的美企業績均轉弱，其中有的還警告，由景氣停滯，經濟表現乏善可陳，接下來還會面臨更多難關。

從化學巨人杜邦（DuPont）和陶氏化學（Dow），到重型設備供應商卡特彼勒，無不在最近財報上反映這種景況。有的公司對北京當局振興措施表示失望，並下修在大陸今年的業績展望。

丹納赫集團（Danaher）執行長布萊爾（Rainer Blair）談到生物製程(Bioprocessing)設備業績時說：「中國今年第1季訂單下降20％，第2季下降40％，而6月下降了50％。」他表示，外國投資下降和疫後過剩產能，是需求疲軟的兩大原因。丹納赫第2季在大陸的業績衰減10％，而去年315億美元的營收中，有13％來自中國大陸。

有些企業高層警告，由於其他地區的客戶也感受到來自大陸市場需求減少的影響，全球也可能會產生連鎖效應，導致全球其他地區訂單和業績也跟著下滑。

不過，美國跨國公司在大陸業績並非普遍低迷。與國內旅遊相關的企業財報頗有起色。連鎖飯店萬豪國際（Marriott）公布，因大陸國內觀光回暖，在大陸客房需求激增，目前每個房間的收入比2019年還高。

星巴克8月2日公布，大陸最近一季業績較去年同期成長51%，而在前一季自日起增長3%。蘋果公布香港和台灣在內大中華區營收創新高。

陶氏公司財務長 Howard Ungerleider 上個月表示，「原本預期清零措施結束後的經濟反彈尚未完全實現。」該公司歸咎第2季收益下降，是由於中國復甦遲緩，旗下產品被迫降價。

杜邦本月則表示，第2季大陸既有業務銷售額較去年同期下滑14％，主要是由於消費電子產品需求疲弱。這些不利因素導致杜邦下修全年下半年展望。