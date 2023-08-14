Apple Watch傳將推出X版本大改款 但要等到明年

蘋果公司（Apple）據傳可能最快在2024年推出大幅改款的 Apple Watch ，其中手環的連接方式會重新設計。

目前眾所期待的是蘋果會在今年秋季推出Apple Watch Series 9，但市場已傳出下一個易名為「Apple Watch X」的重大發表，且屆時會有重大更新。

專門追蹤蘋果公司消息的彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在每周發表的「Power On」專欄指出，為慶祝Apple Watch推出十周年，蘋果會在2024年或2025年推出Apple Watch X。其中，蘋果將進行一些關鍵調整，而不是過去幾年來的小幅更動。

據參與Apple Watch開發的消息來源透露，現有的Apple Watch配件插槽系統占用手表身兩端的大量空間，以致於許多內部空間被占用，無法容納更多空間給電池或其他元件 。

葛曼也指出，蘋果正在設計更薄的手表，考慮改用磁吸式表帶，有助設計師藉拉長表殼內可用空間來容納更多元件。