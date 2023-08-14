瑞銀併瑞信 再添一樁訴訟

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

瑞士銀行（UBS）在瑞士政府的安排下完成收購瑞士信貸（Credit Suisse）後，上百名瑞信散戶投資人正準備14日在蘇黎世商業法院，狀告瑞銀並求償，成為瑞信股東針對瑞銀的第二樁集體訴訟，讓備受爭議的這樁收購案遭遇新的法律挑戰。

英國金融時報（FT）報導，瑞士投資人保護協會（SASV）正計劃代表約500名瑞信股權投資人，14日遞狀控告瑞銀，在瑞銀6月完成併購瑞信的兩個月期限內提出告訴。這些投資人因瑞信遭瑞銀收購而遭逢龐大損失，也包括瑞信前員工。

瑞士政府3月撮合這起併購案，並拒絕讓兩家銀行股東投票表決，安排瑞銀以30億瑞士法郎（34億美元）收購瑞信。這個金額還不到瑞信在併購前最後一個交易日市值的一半，也只占瑞信帳面價值的一小部分。

SASV祕書長羅施克表示，瑞銀有誘因和解，因為若法官做出有利原告的判決，可能就須賠償所有股東，可能耗資數十億美元，但若在庭外和解，只須賠償本案原告。此案原告多為瑞士人，但也包含英國、美國、德國、奧地利、泰國和杜拜等地的投資人。

他說，其中一些原告在瑞信工作30年，部分酬勞是股票，一些人是在15年前取得股票，當時每股價值超過80瑞郎，但在併購後卻只拿到0.76瑞郎。

這是瑞信股東針對瑞銀發動的第二樁集體訴訟。之前法律服務新創公司LegalPass在Ethos基金會（代表持有瑞銀和瑞信約5%股權的法人）的支持下，狀告瑞銀。

瑞士 投資人 英國

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