衛星抓漏 容許駭客攻擊
一年一度的資安盛會DEF CON上周末在美國拉斯維加斯登場，近3,000名各國白帽駭客菁英參加各種破解大賽，幫助找出不同系統的弱點，今年除了重點放在生成式人工智慧（AI），另一個特別之處為國防部首次允許白帽駭客攻擊美國太空部隊的衛星，找出可能的安全漏洞。
DEF CON是一年一度的研討會，駭客能匿名參加，未經允許不得拍照，註冊要在門口付440美元現金，與會者也被警告別信任無線網路，10日起參加各種破解競賽，包括新型態的網路攻擊、誤導聊天機器人等。要到比賽結束，才會討論各種破解手法的發現。
Politico報導，美國太空部隊和空軍部署的衛星「月光者」（Moonlighter），目前在低地軌道上以約每秒5哩的速度運行，今年開放五組白帽駭客競爭，看誰能最先破解並建立與衛星的數據連線，還要透過加密和防火牆，阻止對手闖入截斷，冠軍獎金為5萬元。
駭客比賽可能令人感覺新奇有趣，也反映美國對於敵人發展網路能力滲透和破壞國防的警戒。俄羅斯一直在烏克蘭磨練其駭客能力。克里姆林宮去年發動戰爭後不久，就滲透了美國電信公司Viasat的衛星網路。
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