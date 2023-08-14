雨季效應 泰國旅遊業利多

全年氣溫都約略為攝氏30度的泰國，最近的雨季恰好吸引想躲避全球熱浪的外國旅客。這項氣候變遷所帶來的意外副產品，有助振興之前遭受新冠疫情重創的泰國旅遊業。

日經新聞報導，歐美及日本的暑假都在6~10月，正好碰到泰國雨季。雖然外國旅客常傾向避開雨季，但泰國雨季的夜間氣溫經常降到攝氏25度，為今年許多外國旅客提供久違的涼爽。

若泰國能在雨季期間吸引到大量遊客，應能為該國仍在復甦的旅遊業帶來助益。33歲、來自加州的旅客約瑟夫在曼谷表示：「雖然泰國很潮濕，但比我的家鄉涼爽許多。」；加州今年夏季受到炙熱高溫侵襲。加州著名的死亡谷7月16日氣溫達到攝氏53度。

28歲的英國旅客班恩也把他的暑假目的地從西班牙改到泰國，因為義大利、西班牙等南歐國家今年都出現攝氏40度以上的創紀錄高溫。

7月下旬，一艘開往小珊瑚島的遊輪停靠在度假勝地芭達雅，讓俄羅斯、印度、德國等國的旅客在熱帶環境裡游泳、用餐。一名芬蘭旅客說：「泰國比我想得涼爽、宜人許多。如果可以，我可能會待上好幾個月。」