消費者信心指數再下滑 美市場回溫還要等

美國消費者信心指數再度下滑！這次下滑是連續兩個月回升後再度下滑，再加上CPI、PPI指數上升，讓原本大多數人認為市場回溫、通膨放緩的看法再次受到挑戰。

消費者信心指數

美國消費者信心指數是密西根大學根據電話訪問所統計出的數據，常常用以判斷目前消費者對經濟環境的信心程度，並預測未來經濟走勢。數據下降代表消費者信心下降、消費減少，近一步導致經濟趨緩的可能。

據《CNN》報導，根據公佈的數據，從七月第一次公布的72.6，到7月28日的71.6，再到8月11日公布的71.2，都顯示消費者情緒疲軟，和大部分投資人認為經濟回溫的想法相背。

物價指數不樂觀

消費者物價指數（CPI）是一個公佈一次的數據，通常和通貨膨脹率有高度相關。8月10號公布的CPI為3.2%，雖然低於預期的3.3%，但前值為3%，也是自去年七月以來首次反彈，顯示雖然現在通膨逐漸下降，但離美國聯準會目標通膨的2%還有一段距離。

除此之外，8月11日公布的生產物價指數（PPI）為0.8%，高於預期的0.7%，



也遠高於前值的0.1%。再加上生產物價指數本身就會拿來預測未來CPI指數、通膨上升的速度，如此大的漲幅反而加強未來CPI指數、通膨持續上升的動力。

明年可能降息

即使如此，市場普遍認為美國聯準會九月有高達九成的機率不會再升息，並且會在明年逐漸降息。

對一般大眾而言停止升息影響最大的就是美元的價格。聯準會利率和美元價格通常是正相關，因此，對於那些投資美元，或是存有美元保單的投資者，九月聯準會是否停止升息應該是很重要的指標。

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