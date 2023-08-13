Fed縮表額近兆美元 衝擊金融市場

美國聯準會（Fed）不僅已大幅升息五點二五個百分點（廿一碼），且八月縮減資產負債表（ＱＴ）的總金額也將達一兆美元，投資機構警告若Fed再進一步縮表，可能將震撼金融市場。

截至八月九日，Fed資產負債表規模已比去年五月的八點五五兆美元頂峰縮減○點九八兆美元，且數據顯示到八月底，縮表額將超過一兆美元。由於債市少了Fed這個大買家，加上美國財政部擴大發債，民間投資人必須吸收更大量的債券，將壓低公債價格並推升殖利率。

對Fed而言，縮表是一種高風險作法；二○一八年底時的縮表行動曾因市場利率衝高，攪亂市場，迫使Fed於二○一九年停止縮表。

截至目前，這一輪的縮表行動進行順利，主因是疫情之後全球金融體系資金充裕；但若持續緊縮，金融市場將面臨挑戰。

摩根大通美國利率策略主管巴瑞就表示，「縮表額從一兆美元增加到二兆美元這一階段，可能造成較大衝擊，因為這段期間財政部將加速發債。」

Fed的目標是從現在到二○二五年中將再縮表一點五兆美元；潛在威脅除政府擴大舉債外，外國投資人對美債需求也減少，結果可能使美國政府及企業舉債成本升高，並使之前累積大量公債的投資機構蒙受損失。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）資深經濟學者辛福表示，Fed再縮表一兆美元，效果相當升息○點一五至○點二五個百分點，「美國利率可能在高檔穩住，因此縮表效應將較為明顯」。

美國財政部八月初已宣布下一季將擴大發債，且之後幾季將增加更多。美銀利率分析師史維伯估計，舉債規模將重登二○二一年時的頂峰水位。

另一方面由於日本銀行放寬殖利率曲線控管（ＹＣＣ）政策，默許日本公債殖利率進一步上升到百分之一，將使日本投資人對美債需求下降並抽回資金，加重美債壓力。

即使如此，預料縮表對流動性的影響不會像二○一八至二○一九年那樣嚴重，因為金融體系內仍有龐大現金存量，且Fed仍為金融市場準備一點八兆美元的隔夜拆款便利措施；銀行業準備金今年雖下降，但仍遠高於可能令Fed擔憂的水位。