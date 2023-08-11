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金價將創新高？明年有望漲破2,500美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金價料將走高，部分分析師好明年有望漲到每英兩2,500美元。路透
金價料將走高，部分分析師好明年有望漲到每英兩2,500美元。路透

由於市場擔心迫在眉睫的經濟衰退，黃金料將因避險資產的特性持續受到青睞，財經網站CNBC報導，有分析師喊出明年底會漲到創新高的2,500美元，比目前價位高出約30%。

彭博資訊顯示，現貨黃金目前的成交價是1,914.28美元。根據路孚特數據，2020年8月7日盤中創下的最高紀錄是2,072.5元。

TD Securities董事總經理兼大宗商品策略全球主管Bart Melek樂觀看待金價漲勢。他說，「2023年末、2024年初會漲到超過2,100美元」，因美國聯準會料將改變當前的緊縮貨幣政策。他指出，過去12個月，具抵禦升息和抗通膨能力的黃金，表現優於大多數主要資產類別。

Livermore Partners創辦人David Neuhauser對黃金的目標價是「2024年底漲到2,500美元，主因是經濟衰退力道可能今年稍晚開始發威，明年更強。金價將不斷創新高」。他預期未來幾年全球經濟將持續出現停滯性通膨，通膨率3%到5%之間。

Wheaton Precious Metals執行長Randy Smallwood說：「我非常有信心，兩年內會看到金價站上2,500美元。任何類型的衰退都有利於金價。」他補充表示，看到中國大陸和美國的經濟疲軟。

新加坡大華銀行市場策略主管王君豪認為，美國聯準會升息周期料將見頂以及美元強勢就要告終，對金價是利多。大華銀行預測，金價明年第2季漲到2,100美元，2024年下半年續創新高。他並且指出，央行對黃金的購買「持續強勁」，而中國大陸和印度對實體金飾的需求回升。

根據花旗大宗商品策略主管Aakash Doshi領導的分析師團隊，儘管其他大宗商品的消費依然疲弱，但今年中國大陸的零售黃金需求保持韌性。大陸第1季金飾需求「將近200噸，是2015年來單季最高」，預計今年將成長22%到700多噸。

金價 經濟衰退

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