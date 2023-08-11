美元微漲、日圓急挫兌美元逼近145 自7月以來最低

美元指數（DXY）周四反彈，微漲0.03%至102.524，主要受到日圓兌美元貶值的支撐。日圓兌美元周四一度觸及7月初以來最低的144.735日圓兌1美元，根據彭博資訊報價，收盤報144.75日圓，貶0.71%，逼近145日圓關卡。今年至今，日圓兌美元已經下跌10.4%。

路透指出，由於日本是石油進口大國，分析師將日圓的疲軟部分歸因於油價上漲。投資人還在關注日本會否干預匯市提振日圓。去年9月，當日圓兌美元貶至145日圓以上時，日本入市干預，當時財務省買入日圓以削弱美元，日圓兌美元因而被推高至140日圓左右。

日圓周四兌歐元匯價也挫低，一度觸及15年最低的159.20日圓兌1歐元，盤尾彭博報價跌0.8%至158.89，160日圓兌1歐元的關卡在望。

國際匯市周四消化美國7月通膨數據。數據顯示美國消費者物價指數（CPI）微幅攀升，但通膨仍遠高於美國聯準會（Fed）的2%目標。美元除了兌日圓升值，對歐元也上漲，因而帶動美元指數扭轉周三的下跌，微幅反彈。

Monex USA的外匯交易員Helen Given說：「今天（周四）上午公布的CPI數據花了一些時間才被市場消化。雖然CPI同比漲幅確實略低於預期，但3.2%的漲幅仍高於前一個月。這也比Fed的2%通膨目標高出不少，因此今年再升息25個基點的可能性仍然很大。」他認為，即使Fed選擇不再升息，應該也不會很快降息，因為高於目標水平的通膨在美國經濟中仍根深蒂固。

舊金山聯準銀行總裁達利周四表示，雖然通膨正朝著正確的方向發展，但還需要取得更多進展。她2024年將在聯準會的利率決策會議「聯邦公開市場委員會」（FOMC）中有投票權。達利說，7月CPI數據並不意味著聯準會可以宣布對抗通膨取得勝利，畢竟勞動力市場尚未平衡。

利率市場指標，聯邦基金利率期貨則是已經反映了Fed下一次會議和今年剩餘時間將暫停升息。利率期貨走勢暗示，Fed下一次可能採取的行動是在2024年5月降息。

周四美國另一項重要經濟數據，是美國勞工部發布的報告顯示，截至8月5日當周，初領失業金人數增加2.1萬人，經季節性調整後為24.8萬人，多於經濟學家預測的23萬人。