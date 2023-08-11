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三大股指基本持平、回吐盤初漲幅 FED政策無寬鬆跡象

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
FILE PHOTO: A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., July 26, 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2023-08-03，數位典藏序號：20230804003541577】
FILE PHOTO: A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., July 26, 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2023-08-03，數位典藏序號：20230804003541577】

美國三大指數周四基本持平，回吐了因通膨數據比預期溫和所帶動的大部分盤初漲幅，投資人預測即使聯準會9月暫停升息，貨幣政策仍將保持緊縮以遏制通膨，美國經濟的長期前景以及股市有否進一步上漲空間還很難判斷。

道瓊工業指數上漲52.79點或0.15%，至35,176.15點；標普500指數上漲1.12點或0.03%，至4,468.83點；那斯達克指數上漲15.97點或0.12%，至13,737.99點。

數據顯示，7月美國整體和核心消費者物價指數（CPI）均較上月上升0.2%，整體CPI比去年同期上升3.2%，核心CPI同比上升4.7%。

在開盤後第一個小時內，三大指數都上漲逾1%，交易員押注聯準會2023年將停止進一步收緊貨幣政策，並在明年初開始降息。但稍晚大盤開始下挫，午後大部分時間陷入拉鋸。

Investment Partners Asset Management執行長Gregg Abella表示：「大家先是看到整體通膨數據，股市大漲，但隨時間推移，漲勢減弱，這可能是正確反應。」

他指出，雖然通膨已經放緩，但撥開整體數字會發現核心通膨依然具有黏性，在交易員分析數據後，最初的積極情緒逐漸受抑制。

舊金山聯準總裁戴利也表達了謹慎態度。她說，雖然最近的通膨數據朝正確方向發展，但還需取得更多進展，她才會覺得聯準會採取了足夠的行動。

周四小漲僅是標普500指數和那斯達克指數8月來第二次收高，在大型科技股猛漲推動這兩個指數連五個月攀升後，投資人將任何上漲都當成獲利了結的機會。

Abella表示：「很多科技股的估值都以降息為前提，但在我看來，這些數據裡沒有任何跡象表明會降息，事實上，我們甚至可能在年底前看到利率再上調1碼。」她指出一些大型科技公司的估值已經很高了。

這些大型股的進一步上漲也受到10年期美國公債殖利率攀升的限制。周四，在疲弱的30年期美債標售之後，指標公債殖利率回到了4%以上。

蘋果和輝達（Nvidia）分別下跌0.1%和0.4%，Alphabet持平，微軟小幅收漲。

標普指數主要類股漲跌數基本持平，工業和房地產等類股挫低，通信服務等走高。

今年表現最差類股之一的能源股連續第六個交易日上漲，較3月23日-4月3日創下的年內最長七日連漲僅差一日。

企業財報方面，迪士尼急升4.9%，該公司此前公布上季經調整後每股盈餘超出華爾街預期。 

Michael Kors母公司Capri暴漲55.7%，此前其規模較大競爭對手Tapestry表示將以85億美元的價格對其進行收購。Tapestry急挫15.9%。

阿里巴巴在美上市股票攀升4.6%，此前這家電子商務企業集團公布了樂觀的單季銷售，受到消費者情緒改善的嘉惠。

拜登總統周三簽署了一項行政命令，禁止美國在中國大陸投資電腦晶片等敏感技術領域的一些新項目，並要求在其他技術領域的投資必須獲得政府批准，加劇了對貿易的擔憂。

美國各交易所累計成交118.2億股，過去20個完整交易日的日均成交量為109.5億股。

指數 通膨 美國 Fed

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