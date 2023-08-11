通膨降溫 美7月CPI年增3.2%

美國勞工部十日公布，美國七月消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期上升百分之三點二，低於市場預期的百分之三點三；核心ＣＰＩ年升百分之四點七，是二○二一年十月來最低年升幅，代表聯準會（Fed）抗通膨的努力確實逐漸取得成效。

美國通膨降溫的消息，刺激美國早盤股債齊揚，也增加Fed暫停升息的可能性。

美國六月ＣＰＩ上漲百分之三，大幅低於去年六月高峰，也低於五月四，十日公布的七月ＣＰＩ年增率略高於六月，但低於原先預期，進一步顯示通膨緩步降溫。

Fed七月升息一碼（○點二五個百分點），聯準會主席鮑爾在上次會議說，Fed會密切關注各數據。

經濟學者指出，在九月Fed召開會議前，還有多項重要經濟數據將公布，Fed認為經濟未明顯減緩，因此將注意勞動市場進一步降溫信號，包括工資升速減緩。若就業繼續降溫，通膨不致惡化，則九月維持利率不變的機率甚高。

日前惠譽（Fitch）將美國ＡＡＡ最高主權債信評等調降一級至ＡＡ+，也使市場認為聯準會九月再次升息的機率已大幅降低。