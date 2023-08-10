德國經濟界對美國限制對華投資感到憂慮

德國經濟界對美國總統拜登簽署對華投資限令持懷疑態度，同時擔心歐盟也有可能出台類似的規定，帶來不利影響。德國工商聯合會（DIHK）外貿問題專家福格爾巴赫（Melanie Vogelbach）周四（8月10日）在接受路透社采訪時說，目前已經存在內容廣泛的德國企業出口規定，如果再實施“境外投資審查機制”將造成過度監管。

福格爾巴赫說：“所以從資本自由流動的角度來說，歐盟也應該避免實施境外投資審查機制。”她表示，歐盟應“與美國密切協調，防止美國的投資限令對歐洲經濟產生負面影響”。

福格爾巴赫指出，德國經濟與國際經濟密切相連。德國四分之一的工作崗位依賴出口業，工業領域甚至一半的工作崗位都和出口業相關。她強調，因此，歐洲外貿戰略的目標必須是加快全球市場和投資地點的開放，而不是由國家主導對外貿易。只有這樣做，企業才能推動實現供應鏈多樣化，才能加強競爭力。

她補充說：“我們和德國企業舉行了很多場談話與溝通之後發現，企業對去風險非常重視。”

美國總統拜登希望禁止美國企業在中國對敏感技術領域進行投資。昨天（8月9日）他簽署了一項行政命令授權財政部全面禁止或者部分限制美國企業對中國包括半導體、微電子、量子信息技術和部分人工智能在內的特定領域的投資。

德國批發商和出口商協會（BGA）認為，德國企業不太會介入這場爭端。該協會首席經濟學家阿爾博爾（Michael Alber）對路透社表示：“我預計德國企業會謹慎應對，因為在這些高度敏感的高科技領域，德國企業通常與美國合作伙伴合作，或至少與美國有聯系。”

他說：“沒有人願意冒險開展這種合作，因為美國市場太重要了。此外，還有‘長臂管轄’的問題。”一旦出現疑問，德國公司將可能受到美國法律的制裁。

德國政府不久前公布的新中國戰略呼籲德國企業降低與中國做生意的風險，也被稱之為“去風險化”。

歐盟委員會一名發言人在回復路透社電子郵件問詢時回復表示：“我們與美國政府保持密切聯系並期待在這一議題上繼續合作。歐盟及其成員國在防範我們的資金、經驗和推動科技進步的專業知識被用於增強破壞國際和平和安全的軍事、情報能力的問題上，擁有共同的利益。”

歐盟委員會會在今年年底就這一議題提出一項倡議。

（路透社）

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