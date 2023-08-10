美股盤前重點／7月CPI年增3.2%優預期 精品業聯姻激勵Capri飆漲56%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.2%，比預期低。路透
美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.2%，比預期低。路透

最新數據顯示美國通膨續降，激勵美股期指10日盤前走高，道瓊一度上漲200點。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

美國通膨續降

美國勞工部10日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.2%，較前值3.0%升高一點（這是因為去年6月通膨率達9.1%、基期較高所致），但低於分析師預期的3.3%，若跟6月相比，則和前值和預估值一樣，都是增加0.2%。7月核心CPI年增率為4.7%，符合預期，也比前月的4.8%低，若與6月相比則上升0.2%，和前值和預估值一樣。

勞工部同日公布，截至5日當周的初領失業救濟金人數為24.8萬人，高於預估的23萬人，也比前一周的22.7萬人多。

白宮限制投資中國敏感科技 確保軍事創新重要技術安全

美國總統拜登10日高舉保護國安利益的「國家緊急狀態」大旗，發布行政命令，限制美國對中國大陸敏感技術領域的投資，並須向聯邦政府通報其他科技領域的投資。

這項行政命令責成美國財政部，禁止或限制美國對特定「關切國家」的半導體和微電子、量子運算以及人工智慧（AI）等三個領域的特定投資，並具體點名中國大陸為初步目標，但限制措施只會適用「狹窄的次分組」，新規預料最快明年才會生效。

Disney+宣布大幅調漲串流服務訂閱價格

迪士尼上季營收和Disney+串流訂戶都低於預期，但宣布調漲旗下串流服務訂閱價格，將無廣告的Disney+服務訂閱價格提高27%至每月13.99美元，無廣告的Hulu服務則調漲20%至17.99美元，10月12日生效，主要是針對美國地區。迪士尼也跟進Netflix打擊共享密碼的行動。股價盤前上漲1%。

精品業聯姻 Tapestry收購Capri控股

旗下有Coach和Kate Spade等品牌的Tapestry公司，10日同意以85億美元的價格收購Michael Kors母公司Capri控股，反映出奢侈品產業的整併潮仍在持續中。

總部位於紐約的Tapestry將支付每股57美元現金，較Capri的8日收盤價溢價65%。該交易預計將於2024年完成。Tapetry股價盤前下跌6%，Capri股價則飆漲56%。

通膨 Disney 美股

延伸閱讀

美7月CPI年升3.2%比市場預期溫和 美股債齊揚

拜登簽署行政命令 禁止對中國投資AI等敏感科技3大領域

蔡總統：盼台美盡速簽署雙重課稅協定 創造更多利基

房租物價漲幅連2月低於2% 主計總處：漲勢高峰已過

相關新聞

慫了？不和祖克柏打鐵籠格鬥改這樣拚勝負 馬斯克：好主意

馬斯克日前表示，在和祖克柏敲定對戰日之前，他要先做頸部和上背檢查，甚至可能得動手術。無論他是怯戰還是真的身體不適，如今有...

美股盤前重點／7月CPI年增3.2%優預期 精品業聯姻激勵Capri飆漲56%

最新數據顯示美國通膨續降，激勵美股期指10日盤前走高，道瓊一度上漲200點。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

英國零售商Wilko倒閉 1萬2千人面臨失業

面對通貨膨脹以及銀行多次升息重傷顧客荷包和企業，販賣平價居家與花園用品的英國連鎖商店Wilko深陷債務困境，今天宣布倒閉...

金磚之父：即使通膨下滑 利率應維持5%更久一段時間

有「金磚之父」之稱的前高盛首席經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）說，即使通膨消退，主要經濟體的央行也需將利率維持在...

精品業聯姻 Coach母公司85億美元買下Michael Kors母公司

旗下有Coach和Kate Spade等品牌的Tapestry公司，10日同意以85億美元的價格收購Michael Ko...

都是利率惹的禍 英國四大銀行過去一年存款減少1000億美元

英國四大銀行過去一年存款減少近800億英鎊（1,020億美元），因為儲戶尋求更好存款利率、生活成本高漲，以及房貸族看到利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦