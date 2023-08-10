美股盤前重點／7月CPI年增3.2%優預期 精品業聯姻激勵Capri飆漲56%

最新數據顯示美國通膨續降，激勵美股期指10日盤前走高，道瓊一度上漲200點。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

美國通膨續降

美國勞工部10日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.2%，較前值3.0%升高一點（這是因為去年6月通膨率達9.1%、基期較高所致），但低於分析師預期的3.3%，若跟6月相比，則和前值和預估值一樣，都是增加0.2%。7月核心CPI年增率為4.7%，符合預期，也比前月的4.8%低，若與6月相比則上升0.2%，和前值和預估值一樣。

勞工部同日公布，截至5日當周的初領失業救濟金人數為24.8萬人，高於預估的23萬人，也比前一周的22.7萬人多。

白宮限制投資中國敏感科技 確保軍事創新重要技術安全

美國總統拜登10日高舉保護國安利益的「國家緊急狀態」大旗，發布行政命令，限制美國對中國大陸敏感技術領域的投資，並須向聯邦政府通報其他科技領域的投資。

這項行政命令責成美國財政部，禁止或限制美國對特定「關切國家」的半導體和微電子、量子運算以及人工智慧（AI）等三個領域的特定投資，並具體點名中國大陸為初步目標，但限制措施只會適用「狹窄的次分組」，新規預料最快明年才會生效。

Disney+宣布大幅調漲串流服務訂閱價格

迪士尼上季營收和Disney+串流訂戶都低於預期，但宣布調漲旗下串流服務訂閱價格，將無廣告的Disney+服務訂閱價格提高27%至每月13.99美元，無廣告的Hulu服務則調漲20%至17.99美元，10月12日生效，主要是針對美國地區。迪士尼也跟進Netflix打擊共享密碼的行動。股價盤前上漲1%。

精品業聯姻 Tapestry收購Capri控股

旗下有Coach和Kate Spade等品牌的Tapestry公司，10日同意以85億美元的價格收購Michael Kors母公司Capri控股，反映出奢侈品產業的整併潮仍在持續中。

總部位於紐約的Tapestry將支付每股57美元現金，較Capri的8日收盤價溢價65%。該交易預計將於2024年完成。Tapetry股價盤前下跌6%，Capri股價則飆漲56%。