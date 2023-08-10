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食腦變形蟲國內罕見、致死高 藥物是否專案進口評估中

慫了？不和祖克柏打鐵籠格鬥改這樣拚勝負 馬斯克：好主意

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
前身為推特的X平台老闆馬斯克（右），Meta執行長祖克柏（左）。美聯社
前身為推特的X平台老闆馬斯克（右），Meta執行長祖克柏（左）。美聯社

馬斯克日前表示，在和祖克柏敲定對戰日之前，他要先做頸部和上背檢查，甚至可能得動手術。無論他是怯戰還是真的身體不適，如今有人提出的新點子，都讓他有台階可以下。

TED總監安德森（Chris Anderson）8日在社群平台X上提議，這兩位億萬富豪可以「在鐵籠中比賽辯論」，而不是真的動手，「這裡有個更棒的想法，在鐵籠辯論『如何打造美好的未來』」。

而馬斯克似乎同意這個提議，他在X上面說，來場辯論「聽起來是個好主意」，「這確實是種較量方式，我相信會是崇高的運動（noble sport）。我們也希望以謙卑的態度，向那些曾為崇高理由而較量的人，表達我們的敬意」。

這個方案類似馬斯克母親先前的建議。梅耶馬斯克（Maye Musk）6月曾說，他的兒子應該和祖克柏「用言語較量就好」，而不是彼此互毆。

馬斯克當時沒有聽進去，但如今他似乎漸漸接受這個建議，而且他也有這麼做的充分理由，畢竟他打贏祖克柏的機會微乎其微，考量到後者一直都有進行綜合格鬥（MMA）的訓練，還曾贏得巴西柔術比賽的獎牌。

馬斯克 祖克柏 X

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