NVIDIA股價跌破50日均線 巴隆：投資人還不用擔心
美國晶片大廠輝達（Nvidia）靠著稱霸人工智慧（AI）晶片市場，成為今年股市的大贏家，最近股價卻重挫，且跌破重要的技術支撐，接下來會怎麼走？
輝達股價去年底以來飆漲，但近來利多帶動的漲勢不如以往，例如輝達在8日下一代版本的GH200 Grace Hopper超級晶片，處理AI任務的速度和效能都提升，當天卻反而收跌1.7%，9日又重挫4.7%至425.54美元，跌破580日移動均線。
巴隆金融周刊（Barron's）指出，若以過去三年的經驗來看，投資人還不必為輝達股價的未來走勢感到苦惱。
巴隆分析，該股過去三年來曾21次跌破50日移動均線，但在之後三個月平均漲了18%，而且輝達股價在跌破50日移動均線後三個月繼續下探的比率，還不到三分之一，暗示輝達股價上漲的機率依然較高。
但巴隆也提醒，這只是回顧過去三年的情況，而過去三年的股市走勢精確來說並非過往常態，樣本數也不是最大的，但證據暗示，現在還不必恐慌，特別是輝達兩周後就將公布上季財報。
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