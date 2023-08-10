快訊

「彰化人交流讚」被滅團？變身成力挺郭台銘大聯盟 彰化人霧煞煞

夏威夷毛伊島野火肆虐 歷史小鎮全面燃燒民眾跳海逃命

FT：大陸網路巨擘搶囤Nvidia AI晶片 訂單價值50億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
百度、 字節跳動和阿里巴巴等中國大陸網路巨擘傳出下單搶購高達50億美元的輝達（Nvidia） AI晶片。路透
百度、 字節跳動和阿里巴巴等中國大陸網路巨擘傳出下單搶購高達50億美元的輝達（Nvidia） AI晶片。路透

金融時報報導，中國大陸多家網路巨擘正搶購對構建生成式AI系統至關重要的輝達（Nvidia）高性能晶片，訂單價值高達50億美元，原因是擔心美國可能實施新的出口管制。

知情人士透露，百度、 字節跳動和阿里巴巴下了價值10億美元的訂單，向輝達採購10萬顆A800處理器，今年交貨。這些集團還買了明年交貨的40億美元圖形處理器（GPU）。

這些集團急於囤貨是因為擔心美國拜登政府正考慮新的出口管制措施，連降低規格替代A100的A800晶片都會限制輸陸，以及需求高漲造成的GPU短缺現象。去年底，美國官員要求輝達停止向中國大陸出口兩款用於AI相關工作的頂級運算晶片，輝達後來為中國大陸提供符合出口管制規定的A800。

根據金融時報，不願具名的百度員工表示：「沒有輝達晶片， 我們無法進行任何大型語言模型訓練。」

美國 百度

延伸閱讀

華碩營收／7月375.65億元 年增2.21%重回正成長

華碩入列輝達 OVX 伺服器供應廠商！個股期開盤勁揚18元叩關400元

輝達推新品 板卡廠銷售熱起來

哲庫之後 吉利旗下星紀魅族終止晶片研發

相關新聞

全球百萬富豪掀起移民潮

在各國解除新冠疫情封鎖措施後，全球百萬富豪再度掀起移民潮，今年將有超過12萬名百萬富豪移居，移民的國家和考量都和十年前大...

油價漲逾1% 布蘭特油逼近88美元 金價續跌等待CPI數據

國際油價周三（9日）勁揚超過1%，美國原油期貨攀升至近九個月高點，布蘭特原油期貨攀抵七個月多來最高，此前美國成品油庫存大...

等待通膨數據 道指下跌近200點

華爾街等待本周稍後公布的最新通膨數據，美股下跌。

油價大漲 觸及九個月高點

國際油價9日一度大漲逾1%，觸及近九個月高點。彭博資訊報導，最新導火線是烏克蘭總統澤倫斯基表示，若俄羅斯繼續封鎖該國水域...

WeWork營運亮紅燈

一度是共享經濟耀眼明星的共享辦公室業者WeWork，8日在向美國證管會（SEC）提交的文件中表示，由於「虧損和營運產生的...

特斯拉和這檔AI概念股今年股價翻倍 成避險基金放空標的

電動車、人工智慧（AI）、精品股是今年的飆股，避險基金賭部分個股將轉跌，使特斯拉、愛德萬測試（Advantest）、Gu...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦