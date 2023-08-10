FT：大陸網路巨擘搶囤Nvidia AI晶片 訂單價值50億美元
金融時報報導，中國大陸多家網路巨擘正搶購對構建生成式AI系統至關重要的輝達（Nvidia）高性能晶片，訂單價值高達50億美元，原因是擔心美國可能實施新的出口管制。
知情人士透露，百度、 字節跳動和阿里巴巴下了價值10億美元的訂單，向輝達採購10萬顆A800處理器，今年交貨。這些集團還買了明年交貨的40億美元圖形處理器（GPU）。
這些集團急於囤貨是因為擔心美國拜登政府正考慮新的出口管制措施，連降低規格替代A100的A800晶片都會限制輸陸，以及需求高漲造成的GPU短缺現象。去年底，美國官員要求輝達停止向中國大陸出口兩款用於AI相關工作的頂級運算晶片，輝達後來為中國大陸提供符合出口管制規定的A800。
根據金融時報，不願具名的百度員工表示：「沒有輝達晶片， 我們無法進行任何大型語言模型訓練。」
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