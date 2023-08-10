半導體補貼 逾460家申請

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

美國商務部9日表示，已有460多家企業對美國半導體補貼計畫提出申請。

路透報導，白宮預定美東時間9日慶祝總統拜登簽署「晶片與科學法」（Chips and Science Act）滿一周年。這項法案對美國半導體生產、研究及勞動力發展，提供527億美元補貼。

拜登在聲明中說，過去一年來，各企業宣布將在半導體及電子產品製造領域投資1,660億美元。他並表示，這項法律將使美國再次成為半導體製造領域的領導者，且有助降低美國電子產品或潔淨能源供應鏈對其他國家的依賴。

美國商務部自6月起受理半導體補貼計畫的申請，但尚未核發放補貼。

在527億美元補貼中，約有390億美元用於晶圓廠、材料和設備廠的製造補貼，另有132億美元用於研發和勞工培訓。此外還有一項租稅獎勵計畫，為興建晶片製造和加工設備提供25%的投資抵稅優惠，價值約240億美元。

商務部長雷蒙多向記者說：「我們終於推動早該進行的投資，這是為了確保美國的經濟和國家安全。我們須迅速採取行動，但更重要的是，我們要採取正確的行動。」

商務部一名官員也說：「我們正和申請者積極洽談，預計在未來數月內宣布重大進展。」

美國商務部 半導體

延伸閱讀

美國半導體製造補貼太誘人 商務部：已有460多家企業提出申請

美國決增兵波斯灣 外界認將挑釁伊朗

新規復活！大法官同意拜登政府 管制「幽靈槍」

越南想改變與美關係「成為合作伙伴」 拜登：將訪問越南

相關新聞

全球百萬富豪掀起移民潮

在各國解除新冠疫情封鎖措施後，全球百萬富豪再度掀起移民潮，今年將有超過12萬名百萬富豪移居，移民的國家和考量都和十年前大...

美股早盤平盤附近波動 投資人放眼10日通膨數據

美股9日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人放眼10日才要公布的美國通膨數據。道瓊工業指數早盤小跌11點，跌幅不到0.1%；標...

油價大漲 觸及九個月高點

國際油價9日一度大漲逾1%，觸及近九個月高點。彭博資訊報導，最新導火線是烏克蘭總統澤倫斯基表示，若俄羅斯繼續封鎖該國水域...

WeWork營運亮紅燈

一度是共享經濟耀眼明星的共享辦公室業者WeWork，8日在向美國證管會（SEC）提交的文件中表示，由於「虧損和營運產生的...

美限制投資高科技陸企

白宮最快在美東時間9日下午宣布禁止部分美國資金投資中國大陸敏感科技的計畫細節，並要求進行其他類別投資時，也必須通報美國政...

半導體補貼 逾460家申請

美國商務部9日表示，已有460多家企業對美國半導體補貼計畫提出申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦