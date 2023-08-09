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美股盤前重點／白宮傳將對陸投資下禁令、WeWork自承有破產之虞

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股三大指數9日盤前在平盤附近遊走。路透
美股三大指數9日盤前在平盤附近遊走。路透

美股期指9日盤前在平盤附近狹幅波動，投資人收拾8日被穆迪調降多家區域性銀行信評打擊的情緒，放眼10日才要公布的美國消費者物價指數（CPI）數據。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

白宮傳將發布對陸投資禁令

政府消息人士表示，白宮9日將發布禁止美國在敏感技術領域投資中國大陸的詳細計畫，並要求其他投資也要通報政府。這些計畫旨在防止美國的資本和專業知識協助大陸，開發可能支持大陸軍事現代化並威脅美國國家安全的技術。

大陸2020年11月來首次CPI和PPI同步下跌

大陸國家統計局9日數據顯示，7月消費者物價指數（CPI）年比下滑0.3%，跌幅大於市場預期的0.4%，且為逾兩年來首見下跌；7月生產者物價指數（PPI）則年減4.4%，連續第10個月下滑。這也是大陸自2020年11月來首次CPI和PPI同步下跌，將對中國甚至全球經濟復甦構成壓力。

逾460家企業申請美半導體補貼

美國商務部表示，已有逾460家公司對政府半導體補貼有興趣。商務部從6月開始接受申請，但尚未發放補貼。補貼計畫總金額為527億美元，其中約390億美元是用在晶圓廠、材料和設備廠的製造補貼。

WeWork示警可能破產

共享辦公室業者WeWork在8日向證管會（SEC）提交的文件中表示，公司的繼續經營能力存在重大疑慮。WeWork今年上半年淨損7億美元，延續去年全年虧損23億美元的頹勢。這家曾是共享經濟中耀眼明星的公司，股價自四年前上市來已崩跌逾95%，8日收盤市值只剩約4.5億美元，9日盤前再跌15%。

美國 美股

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