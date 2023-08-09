彭博：台幣本季成表現最弱亞幣 反彈恐要等到第4季

台幣成為本季以來表現最弱的亞幣，原因除了外資股、匯市同步匯出，近來也因本地投資人追捧海外債券，加劇了資金雙重匯出力道。彭博資訊分析，台幣預料在未來一段時間内延續弱勢。

彭博報導，台幣兌美元在近幾周頻創去年11月以來新低，本季以來已重貶約2.2%至31.83元附近。根據國際清算銀行統計的台幣名目有效匯率在7月底時一度觸及2021年初以來最弱。

台幣趨貶與幾項關鍵資金流相關，包括外資第3季迄今已賣超台股逾48億美元，為主要亞股裡賣壓最重，加上此時正值股利派發季節，外資於7月盈餘含股利匯出約70億美元，較平常匯出入金額來得大。

另外，投資人大買海外債券ETF也帶來影響。台灣10年期公債殖利率為1.18%，與同天期美債殖利率的利差擴大到2006年來最大，台灣利率在亞洲排名已倒數第二，泰國的債券，即新興亞洲殖利率第三低的，提供的票息支付比台灣的高出一倍多。

根據彭博彙編的資料，尋求海外較高收益的投資人從去年11月以來已對指數股票型債券基金投入近160億美元，是2019年來前所未見的連續九個月資金流入。這對台幣造成壓力，因為這些ETF的經理人必須把來自客戶的台幣資金換匯，以便買進外幣債券。這類ETF多數是投資美國的債券。

彭博報導，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示：「台幣近期的弱勢與外資賣超且匯出資金有關，且壽險業增持外債ETF也是原因之一」。他預期台幣今年有機會貶值至32元關卡，且基於進口通膨已緩和、出口表現不佳以及美國財政部匯率報告的考量下，台灣央行應不至於大力阻貶。

彭博首席亞洲外匯與利率策略師在報告中指出，短中期而言，若要見到台幣反彈可能要耐心等到第4季，一旦聯準會轉向鴿派且半導體景氣確認重新進入上行周期，台幣漲勢便可能超越多數亞幣。