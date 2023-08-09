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日經分析特斯拉電動車電池供應鏈 陸企占40%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日經與Fronteo合作，分析特斯拉供應鏈，發現依賴中國大陸頗深。 美聯社
日經與Fronteo合作，分析特斯拉供應鏈，發現依賴中國大陸頗深。 美聯社

日經新聞的分析發現，特斯拉（Tesla）電動車的電池材料供應商中，將近40%都是中國大陸企業，由此可以看出中國大陸在電動車電池這個重要戰略領域的強大地位。

日經亞洲指出，在特斯拉電動車鋰離子電池供應鏈裡，「蓄電池」類別的61家公司中，有39%是中國大陸企業。

然而，目前許多政府正在加強管制攸關經濟安全的材料，提振投資以確保這些材料的供應，上述的分析發現特斯拉的電池供應如此依賴中國大陸，讓情勢變得更為複雜。

中國大陸顯然在全球電池材料市場占據上風，而這些材料是製造電動車的必需品。

日經這份研究是與東京的Fronteo合作，使用自創的機器學習演算法分析特斯拉的供應鏈；Fronteo計算出「鎖喉指數」來衡量最終產品對特定供應商的依賴程度。10分代表依賴程度最大。

分析後發現幾家陸企是特斯拉極為重要的供應商。鋰產品製造商贛鋒鋰業，鎖喉指數6.8分；無機化合物製造商聯瑞，7.1分；生產鈷材料的浙江華友鈷業，5.7分。聯瑞和華友經分析後，顯示這兩家公司的股東會受到中國大陸政府的影響，因為政府分別間接持有9%與12%股權。

就特斯拉整輛車子的整體供應鏈來說，美國供應商的占比為22%，中國大陸供應商則是占17%。日經說，跟通用汽車（General Motors）的中國供應商占比相較，特斯拉高了4個百分點。

Fronteo主管Mari Yamamoto指出，美中現在科技戰打得兇，特斯拉供應鏈萬一有哪個環節斷鏈，是最令人擔憂的風險，因為製造電動車，不能缺少任何重要零組件。

特斯拉 指數

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