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義大利突宣布課銀行40%暴利稅 撼動歐盟金融

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
義大利8日宣布要課徵金融暴利稅，引發歐洲銀行波動。（Photo from Wikimedia Commons）
義大利8日宣布要課徵金融暴利稅，引發歐洲銀行波動。（Photo from Wikimedia Commons）

義大利突然宣布要對銀行課40%暴利稅，歐洲各銀行都很吃驚！義大利總理梅諾尼8日宣布，由於升息政策影響，導致義大利銀行獲利頗豐，為了遏止過度投資，將開徵暴利稅。雖然西班牙與匈牙利也有開徵暴利稅，但義大利是歐洲最大經濟體之一，也讓歐洲其它銀行繃緊神經。

旨在財富重分配

根據《半島電視台》報導，義大利政府8日宣布課徵40%的暴利稅，法案內容指出，政府將檢視銀行與金融企業在2022與2023年的獲利，看哪個比較大就以該年獲利作為課稅基準。義大利政府希望透過此稅收，帶來1年148億美元的稅收。

副總理薩維尼說明，升息讓銀行的收益暴增，有必要懲罰銀行的不公平獲利行為，並進行財富重分配。

雖然義大利銀行在負利率時，不會跟存戶收取費用，但近年來升息後，義大利銀行拒絕給存戶利息優惠，認為錢放在銀行並非投資、而是儲蓄，加上升息後讓銀行獲利暴增，因此義大利政府決定課稅。但這對義大利銀行是晴天霹靂的消息，義大利聯合聖保羅銀行與裕信銀行的股票指數單日分別下跌8.2%與7.2%。

銀行獲利太多

BPER Banca下跌10.5%、費南科銀行指數下跌8.8%。投信機構「AXA投資經理人」資產策略部主任吉布特指出，政府對市場的干預，對於降低歐元區金融危機的風險並沒有幫助，反而讓市場更加不穩定。義大利銀行今年獲利預計下降12%，據美國銀行估計，恐達20至30億美元。

雖然此稅是一次性的課徵，但也引發不小反彈。《CNN》提到，歐元區的銀行股指數平均跌幅4.5%，畢竟義大利是歐洲最大的經濟體之一，而近年來西班牙與匈牙利都有課徵過暴利稅，也讓許多國家開始考慮跟著課徵。

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