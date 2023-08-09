大摩：戴爾正衝刺生成式AI 提高AI伺服器備貨量

摩根士丹利（大摩）指出，戴爾（Dell）已成為生成式人工智慧（AI）產業的一員，正快速提高AI伺服器備貨量，看好營收將獲大幅挹注，戴爾股價8日收盤應聲大漲5.5%。

大摩分析師伍德林（Erik Woodring）指出，戴爾已成為生成式AI應用的一員。他迄今對戴爾多頭看法，一直都是個人電腦（PC）需求預料將改善、被納入標普500指數的潛力、以及加速提高股東的資本報酬率，「但我們相信我們的論點已出現新角度－生成式AI」。

他在8日發布的報告說，他的供應鏈確認發現，儘管輝達的繪圖晶片（GPU）供應緊俏，戴爾仍正快速增加AI伺服器備貨量，今年預估將建立1.5~2萬台伺服器備貨量，明年備貨量為2萬~2.5萬台。

伍德林說，目前的關鍵瓶頸是取得GPU，輝達H100的出貨等待時間為30~40周，但他認為若戴爾能把伺服器訂單轉換為營收，將大幅提振業績。

他預測，在戴爾2025年1月起的會計年度，AI伺服器有望帶動營收擴增30億~70億美元，每股獲利可望增加10~50美分，使獲利比華爾街預估高出4%~5%。

伍德林維持給予戴爾的加碼評等，股價目標價也保持在56美元不變，低於戴爾8日收盤股價的57.58，但在他的多頭情境目標價調高到84美元，高於之前的81美元，根據便是AI伺服器的潛力。