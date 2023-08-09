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美投資陸企禁令料設營收門檻 量子運算、AI新公司最傷

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國對投資陸企設下的新限制，傳出可能僅適用於半數以上營收來自量子運算和人工智慧等先進科技行業的陸企。路透
美國對投資陸企設下的新限制，傳出可能僅適用於半數以上營收來自量子運算和人工智慧等先進科技行業的陸企。路透

彭博資訊報導，知情人士透露，美國想對投資中國大陸設下新限制，受限對象可能僅適用於至少有一半營收來自量子運算和人工智慧（AI）等先進科技行業的陸企。

拜登政府預計近日就會公布上述行政命令，這是限制中國大陸取得敏感技術的其中一環，而營收條款將侷限其打擊範圍。這項規定將允許美國私募股權基金和風投公司投資阿里巴巴和騰訊等大集團，它們雖有AI業務但多數營收有其他來源。

披露此一考量的知情人士要求不公開身份，因為政策提案尚未正式公布。其中一人表示，上述行政命令將禁止投資以軍方為終端用戶的AI技術，投資其它AI活動則須報備。部分量子運算活動料將被列入禁投範圍，例如金鑰加密和感應，以及特定的超先進半導體。

知情人士還透露，行政命令大概一年才生效，這是因為還需要業界反饋和制訂規定的時間。因為不會追溯既往，所以這段期間的投資不會受限。

設置營收條款將意味，受限投令衝擊最大的會是處於初期階段的大陸新創事業。美國此舉是有意為之：拜登政府希望確保美國投資人不去協助陸企研發科技並超越美國。由於大陸民營新創事業的營收管道難以驗證，所以為了謹慎起見，美國投資人自我設限可能比政府要求的嚴重。

白宮謝絕評論，商務部和財政部暫未回覆置評請求。

美國 拜登 AI

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