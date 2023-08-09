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Nvidia推速度更快超級晶片GH200鞏固AI霸權 想甩開AMD

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳檔案照。美聯社
輝達執行長黃仁勳檔案照。美聯社

輝達（Nvidia）周二在洛杉磯舉辦的《計算機圖形交互技術頂級會議暨展覽》（SIGGRAPH）發表了一款新的AI處理器，結合繪圖晶片和處理器的Grace Hopper Superchip（GH200），這款新產品依賴高頻寬記憶體3（即HBM3e），晶片的容量和速度均增強，希望進一步鞏固該公司在AI加速器新市場的主導地位。

輝達表示，這款名為GH200的超級晶片將於2024年第2季投產。GH200是輝達執行長黃仁勳周二推出的系列軟硬體之一。

輝達在AI加速器市場已建立早期領先地位，推升該公司股價今年上漲逾兩倍，是今年費城證交所半導體指數表現最佳的成分股，同時，估值突破1兆美元大關，成為全球最有價值的晶片製造商。不過，輝達股價周二一度下跌近3%，宣布GH200之後跌幅收窄。最新款處理器顯示輝達努力拉開差距，要讓超微AMD）和英特爾（Intel）等競爭者難以追趕。

超微的競爭產品，兩款MI300晶片，預計今年第4季上市。一款是繪圖晶片，一款是類似輝達Superchip的混合產品。超微組件可以與另一款HBM3記憶體配合使用。

半導體 指數 AMD NVIDIA 輝達 超微 晶片

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