聽新聞
test
0:00 / 0:00
制裁攔不住 西方晶片持續流入俄
俄羅斯去年二月底入侵烏克蘭，分析顯示，儘管西方對俄國實施嚴厲制裁，晶片等西方零部件仍持續流入俄國成為軍用零件。
美國ＣＮＢＣ新聞網報導，分析相關交易資料與報表後發現，俄國透過中國大陸、土耳其及高加索地區國家作為中介，持續取得更多晶片與其他先進西方科技。
俄國二○二二年進口價值廿五億美元半導體技術，比二○二一年的十八億美元高出一截。從無人機、無線電、飛彈到裝甲車輛等裝備都少不了半導體與晶片。
基輔經濟學院分析中心ＫＳＥ研究所近期分析五十八件從戰場取得的重要俄軍裝備，發現超過一千件外國零部件，且主要都是西方的半導體技術。
這些零部件許多屬於西方出口管制項目，但專家表示，透過大陸、土耳其、阿聯等諸多輾轉路徑，俄國仍能取得這些品項加深作戰儲備。
皮特森國際經濟研究所研究員里巴科娃說：「俄國仍能進口全部所需的西方重要零部件給俄軍使用。各種規避制裁的行徑相當明目張膽。」
ＣＮＢＣ指出，許多「軍民兩用」品項不在西方出口管制內，像晶片既能用於洗衣機也能用於無人機。
ＫＳＥ分析報告顯示，俄國軍備發現的外國零部件，超過三分之二是由美國的企業所製，其他大多來自日本、德國等烏克蘭盟友。
另一份由英國智庫「皇家聯合軍事研究所」所做的研究發現，包含巡弋飛彈、通訊系統、電戰設備等俄軍廿七種最現代化軍備系統裡，使用達四百五十多種不同型號外國零部件，許多出自供貨給美軍的相同知名美企。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言