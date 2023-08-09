制裁攔不住 西方晶片持續流入俄

俄羅斯去年二月底入侵烏克蘭，分析顯示，儘管西方對俄國實施嚴厲制裁，晶片等西方零部件仍持續流入俄國成為軍用零件。

美國ＣＮＢＣ新聞網報導，分析相關交易資料與報表後發現，俄國透過中國大陸、土耳其及高加索地區國家作為中介，持續取得更多晶片與其他先進西方科技。

俄國二○二二年進口價值廿五億美元半導體技術，比二○二一年的十八億美元高出一截。從無人機、無線電、飛彈到裝甲車輛等裝備都少不了半導體與晶片。

基輔經濟學院分析中心ＫＳＥ研究所近期分析五十八件從戰場取得的重要俄軍裝備，發現超過一千件外國零部件，且主要都是西方的半導體技術。

這些零部件許多屬於西方出口管制項目，但專家表示，透過大陸、土耳其、阿聯等諸多輾轉路徑，俄國仍能取得這些品項加深作戰儲備。

皮特森國際經濟研究所研究員里巴科娃說：「俄國仍能進口全部所需的西方重要零部件給俄軍使用。各種規避制裁的行徑相當明目張膽。」

ＣＮＢＣ指出，許多「軍民兩用」品項不在西方出口管制內，像晶片既能用於洗衣機也能用於無人機。

ＫＳＥ分析報告顯示，俄國軍備發現的外國零部件，超過三分之二是由美國的企業所製，其他大多來自日本、德國等烏克蘭盟友。

另一份由英國智庫「皇家聯合軍事研究所」所做的研究發現，包含巡弋飛彈、通訊系統、電戰設備等俄軍廿七種最現代化軍備系統裡，使用達四百五十多種不同型號外國零部件，許多出自供貨給美軍的相同知名美企。