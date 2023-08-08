費城聯準銀總裁哈克：若沒意外 Fed也許可以停止升息了

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker，今年有決策投票權）。路透
費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker，今年有決策投票權）。路透

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker，今年有決策投票權）表示，除非經濟出現任何意外，否則聯準會（Fed）也許可以停止升息了，但利率還需維持在當前高位一段時間。

哈克8日將出席《費城商業雜誌》主辦的一場活動。他的講稿內容寫道：「從現在到9月中旬，如果沒有任何令人擔憂的新數據，我們也許到了可以保持耐心、維持利率穩定的時候了，讓我們已經採取的貨幣政策行動，發揮自己的作用。」

根據這份事先準備的講稿，他還說：「要是我們到了可以按兵不動的時候，我們需要維持一段時間。新冠疫情告訴，我們世上沒有不可能發生的事，但我預計不會有任何立即放寬政策利率的可能條件。」

目前聯邦資金利率目標區間，已調高到5.25%～5.5%，是22年來最高水準。Fed將在9月19~20日舉行下次決策會議。Fed官員在升息周期是否已近尾聲的問題上，目前看法仍不一致。例如，同樣有投票權的Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）7日重申，可能需進一步升息，才能完全恢復物價穩定。

在9月召開會議之前，決策者還會檢視更多經濟數據。哈克說，他預期Fed青睞的通膨指標，也就是核心PCE年增率，在今年底會略低於4%，明年低於3%，2025年降到Fed所制定的2%通膨目標。

他認為：「我預期通膨增速會緩慢，隨之而來的會是經濟活動稍微趨緩。換言之，我預期正朝我們都希望的軟著陸邁進，這是過去很難確定會發生的事。」

Fed 通膨

延伸閱讀

美股盤前重點／穆迪降評、義國擬課暴利稅 銀行股「歹過日」

聯準會理事鮑曼：恐需進一步升息 以降低通膨

花蓮考古博物館「來去SAY考古菜市仔」8/5-6盛大登場

費城大眾樂手自立門戶 無名樂團將以滿編狀態演出

相關新聞

費城聯準銀總裁哈克：若沒意外 Fed也許可以停止升息了

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker，今年有決策投票權）表示，除非經濟出現任何意外，否則聯準會（Fed...

穆迪降銀行評等！道瓊重摔440點 美債價格彈升

美國中小型銀行遭降評，中國大陸和義大利也傳出利空，引發對金融體系和全球經濟的憂慮，交易員棄股轉債，美股早盤四大指數盡墨，...

蘋果失寵？巴隆：投資人拋售有理 要等iPhone 15救場

蘋果公司（Apple）自從上周四盤後公布財報以來後，似失去華爾街的寵愛，儘管距離iPhone 15上市僅剩一個月，但股價...

與美元、日圓相比，瑞郎走強顯得突出 為何資金會湧入瑞士法郎避險？

投資資金正持續湧入瑞士法郎。目前瑞郎兌歐元徘徊在10個月以來高點區域，兌美元則觸及8年半以來的高位

「需求災難」為何重創大陸、德國 美國經濟卻仍挺立？

中國大陸7月出口和進口都比一年前猛摔逾10%，加上歐元區最大經濟體德國上季經濟也陷入停滯，加深全球經濟成長減速顧慮。然而...

台積電德國合資設廠 專家點2挑戰：但有助深化客戶合作、攻車電市場

台積電正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠。產業專家認為，成本與工會是台積電德國設廠可能面臨的兩大挑戰；不過，有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦