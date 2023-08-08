費城聯準銀總裁哈克：若沒意外 Fed也許可以停止升息了

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker，今年有決策投票權）表示，除非經濟出現任何意外，否則聯準會（Fed）也許可以停止升息了，但利率還需維持在當前高位一段時間。

哈克8日將出席《費城商業雜誌》主辦的一場活動。他的講稿內容寫道：「從現在到9月中旬，如果沒有任何令人擔憂的新數據，我們也許到了可以保持耐心、維持利率穩定的時候了，讓我們已經採取的貨幣政策行動，發揮自己的作用。」

根據這份事先準備的講稿，他還說：「要是我們到了可以按兵不動的時候，我們需要維持一段時間。新冠疫情告訴，我們世上沒有不可能發生的事，但我預計不會有任何立即放寬政策利率的可能條件。」

目前聯邦資金利率目標區間，已調高到5.25%～5.5%，是22年來最高水準。Fed將在9月19~20日舉行下次決策會議。Fed官員在升息周期是否已近尾聲的問題上，目前看法仍不一致。例如，同樣有投票權的Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）7日重申，可能需進一步升息，才能完全恢復物價穩定。

在9月召開會議之前，決策者還會檢視更多經濟數據。哈克說，他預期Fed青睞的通膨指標，也就是核心PCE年增率，在今年底會略低於4%，明年低於3%，2025年降到Fed所制定的2%通膨目標。

他認為：「我預期通膨增速會緩慢，隨之而來的會是經濟活動稍微趨緩。換言之，我預期正朝我們都希望的軟著陸邁進，這是過去很難確定會發生的事。」