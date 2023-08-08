快訊

不忍了！大S正式提告張蘭、汪小菲「侮辱誹謗」

亞裔家庭在紐約地鐵遭仇恨攻擊！3非裔青少女連目擊者都打 慘遭通緝

長命颱卡努強降雨致災 鄭明典：跟莫拉克風災幾乎相同

華爾街商品多頭總司令要退休了 高盛柯里愛提超級周期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團7日宣布，大宗商品研究全球主管柯里（Jeff Currie）即將退休。網路照片
高盛集團7日宣布，大宗商品研究全球主管柯里（Jeff Currie）即將退休。網路照片

華爾街最知名的「商品多頭總司令」即將退休了。

高盛集團7日宣布，大宗商品研究全球主管柯里（Jeff Currie）即將退休，為他在這家金融巨擘服務27年的職業生涯畫上句點。在這段期間，高盛的研究部門已成為能源、金屬和農產品市場研究機構。

柯里因一連串大膽且通常是看多的預測而名聲大噪，包括在2008金融危機前、在油價觸及每桶147美元歷史新高之前預測「商品超級周期」。

曾在高盛與柯里共事的資深石油分析師穆爾蒂（Arjun Murti）形容柯里是「無可取代的」，他的離職「絕對是高盛一個時代的結束」。

現年56歲的柯里是在1996年加入高盛集團。他當時在芝加哥大學教授微觀經濟學和計量經濟學，當他看到天然氣價格在一個寒冷的冬季大幅波動後辭去了教職。柯里成為華爾街第一位單純關注大宗商品市場的分析師。

柯里和他的同事們在2004年聲名愈來愈響亮，當時他們指出，中國大陸的經濟榮景，再加上對重要原料產能投資不足，將導致價格快速上漲。他們把這樣的過程稱為「舊經濟的復仇」。接著，石油、金屬和穀物經歷了長達數年的上漲行情。

柯里在2008年成為高盛合夥人，同一年，布蘭特原油價格衝上逼近每桶150美元的歷史新高。

後來，隨著水力裂解技術讓石油與天然氣產量大增，高盛開始看跌商品。能源價格重挫，導致許多商品避險基金破產，這些基金曾是柯理的客戶。

柯里近期的預測成績有限。當木材與其他商品在2020年底發出早期的通膨警訊時，柯里和他的同事們表示商品多頭市場即將起飛，是由能源轉型中帶動商品的需求的「超級周期」。但迄今，這樣的超級周期還沒實現，但柯里仍堅持立場，表示比以往更相信超級周期的概念。

華爾街 退休

延伸閱讀

鐵礦砂期貨 跌破100美元

鴻海旺季到 高盛喊買

高盛、大摩看鴻海：今年營收持平 明年開始復甦

華爾街史上最扯！瘋狂股票交 鄉民大戰投資客龍頭

相關新聞

大麥克在市中心貴30日圓？日麥當勞新戰略：「地區價格制」廢除8年後為何再啟用

隨著日本央行持續不斷的量化寬鬆政策，原物料及民生物資呈現上漲趨勢，導致日本麥當勞自2022年起也跟進調漲。

蘋果憂台積電3奈米良率？5Q&A看懂台積為何願吸收A17晶片瑕疵成本

台積電（2330）傳出與蘋果公司達成罕見的協議，台積電將吸收利用3奈米製程為蘋果生產A17晶片過程中出現瑕疵不良晶片的成...

巴西數位貨幣命名DREX 預定2024推出

巴西中央銀行今天宣布明年計畫推出的數位貨幣將命名為DREX，盼藉此促進金融服務

政治攻擊、市場懷疑日增 標普全球不再提供企業ESG數字評分

信評機構標普全球公司（S&P Global）已停止發布企業的環境、社會和公司治理（ESG）分數，因為各界對這項分數效用的...

貨物需求減至金融危機時水準 全球製造業拉警報

日經亞洲今（8）日報導，一些全球製造業指標，都顯示市場對產品的需求降低到與2008年金融危機時差不多的水準。最主要的原因...

全球糖產量展望減弱 供應缺口恐擴大

分析師表示，2023／2024年產季（今年10月~明年9月）的全球糖產量可能連續第二年少於消費量預估，因為巴西逼近歷史紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦