華爾街商品多頭總司令要退休了 高盛柯里愛提超級周期

華爾街最知名的「商品多頭總司令」即將退休了。

高盛集團7日宣布，大宗商品研究全球主管柯里（Jeff Currie）即將退休，為他在這家金融巨擘服務27年的職業生涯畫上句點。在這段期間，高盛的研究部門已成為能源、金屬和農產品市場研究機構。

柯里因一連串大膽且通常是看多的預測而名聲大噪，包括在2008金融危機前、在油價觸及每桶147美元歷史新高之前預測「商品超級周期」。

曾在高盛與柯里共事的資深石油分析師穆爾蒂（Arjun Murti）形容柯里是「無可取代的」，他的離職「絕對是高盛一個時代的結束」。

現年56歲的柯里是在1996年加入高盛集團。他當時在芝加哥大學教授微觀經濟學和計量經濟學，當他看到天然氣價格在一個寒冷的冬季大幅波動後辭去了教職。柯里成為華爾街第一位單純關注大宗商品市場的分析師。

柯里和他的同事們在2004年聲名愈來愈響亮，當時他們指出，中國大陸的經濟榮景，再加上對重要原料產能投資不足，將導致價格快速上漲。他們把這樣的過程稱為「舊經濟的復仇」。接著，石油、金屬和穀物經歷了長達數年的上漲行情。

柯里在2008年成為高盛合夥人，同一年，布蘭特原油價格衝上逼近每桶150美元的歷史新高。

後來，隨著水力裂解技術讓石油與天然氣產量大增，高盛開始看跌商品。能源價格重挫，導致許多商品避險基金破產，這些基金曾是柯理的客戶。

柯里近期的預測成績有限。當木材與其他商品在2020年底發出早期的通膨警訊時，柯里和他的同事們表示商品多頭市場即將起飛，是由能源轉型中帶動商品的需求的「超級周期」。但迄今，這樣的超級周期還沒實現，但柯里仍堅持立場，表示比以往更相信超級周期的概念。