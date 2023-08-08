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貨物需求減至金融危機時水準 全球製造業拉警報

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德國漢堡港貨櫃碼頭。 路透
德國漢堡港貨櫃碼頭。 路透

日經亞洲今（8）日報導，一些全球製造業指標，都顯示市場對產品的需求降低到與2008年金融危機時差不多的水準。最主要的原因是中國大陸的經濟減緩以及消費者的花費轉向服務。

分析師說，全球經濟展望是好是壞，要看服務業自己能不能撐起勞動市場的僱用量。

中國大陸的珠江三角洲，被稱為「世界工廠」，因為集中了龐大數量的製造業，新冠疫情時期一度因為供應鏈吃緊，為全球物價帶來上漲壓力，現在歷經一場大疫病的混亂之後，昔日的太過強盛的問題已經解決大半。

先來看海運相關指標。根據路孚特的資料，在珠江三角洲港口的貨輪停靠數量，2020年3月時超過70艘，現在降到只有20艘左右。然而需求短少，製造商也沒能沾到貨運路途上終於不壅塞的好處。總部在日本東京的日本海事中心，統計的貨櫃運輸量發現，今年來有好幾個月，亞洲運往美國的貨櫃量減少20%至30%。

一家主要貨櫃運輸公司的代表告訴日經：「需求沒有強大到公司願意增加生產並且運送更多產品。」

美國紐約聯準銀行所編的全球供應鏈壓力指數在7月降至負0.9，是連續第六個月低於零。5月的數字更是跌至歷史第二低，只比2008年11月金融危機時期美國陷於經濟衰退時的負1.59好一些。

這項全球供應鏈壓力指數整合了海運費率、幾個主要經濟體的製造業採購經理人指數（PMI）等數據，正值代表供應鏈較正常緊縮，負值代表需求減少以至於只有比較少的貨品需要運輸。

一些觀察家認為，先進國家的央行採取貨幣緊縮政策，也是幫凶。雖然疫情期間的寬鬆導致過度消費，但隨即而來的利率急升，擠壓了信用，拖累需求。

另外，中國大陸國內廣大市場的需求復甦比預期還弱，更是一大因素。官方6月數字顯示，以美元計價的出口比月少，且連續第四個月較去年同期減少。

化妝品大廠萊雅（L'Oreal）執行長Nicolas Hieronimus在7月財報法說會時提到，中國大陸的消費信心「還沒回到新冠疫情前的水準」。

由於貨物的需求大跌，全球製造業很受傷。

位於美國的供應鏈管理研究所彙編的美國製造業PMI指數，7月稍有回升至46.4，但仍然是連續第九個月在50以下。這麼長時間的低於50，也是2008年金融危機以來之最。電子產品和化學品的訂單特別弱。

標普全球的7月全球製造業PMI，則是連續第11個月低於枯榮線50以下。情況之糟，亦僅次於2008年和2009年的金融危機之時。29個主要經濟體當中，70%的製造業呈現萎縮。標普全球發現，歐洲地區的全球製造業PMI更是差，身為歐洲第一大經濟體的德國，只有38.8。

德國化學品集團BASF上季主要客戶需求減少，最近調降今年全年獲利展望。BASF主席Martin Brudermuller在法說會上表示，中國大陸大規模的消費「並不會像金融危機時那樣，在下半年就進來」。

日本的經濟放緩情況相對溫和，上個月PMI數字49.6，主要是歷經晶片短缺後的日本汽車製造業，開始增加生產。不過海外市場需求是個問題。PVC大廠信越化學預測本會計年度，將會是近三年首次出現淨利減少。

美國與全球經濟現在主要靠服務在驅動。服務業的僱工在上升，立即的衰退顯然是低的。但是如果製造業景氣持續冰冷，服務業的榮景能否維持，就難講了。

經濟衰退 美國

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