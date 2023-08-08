英特爾CEO基辛格又買進自家股票 股價今年來反彈約35%
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）又自掏腰包買進更多英特爾的股票，此時英特爾的股票正從去年谷底持續回升。
巴隆周刊報導，英特爾股價今年來大漲約35%，7日收盤報價為每股35.23美元，但是股價距離要收復去年大幅度的失土，仍有一段路要走，因為這檔股票價格去年幾乎腰斬，重挫49%。
基辛格在7月31日至8月2日以總計25萬美元買了7,100股英特爾股票，平均價格為每股35.2美元。根據基辛格向美國證管會（SEC）提交的表格，他是透過他所控制的信託買進自家股票。基辛格目前透過信託持有337,129股英特爾股票，另外透過個人帳戶持有148,489股。
英特爾不願對此置評。
基辛格上一回買進英特爾股票是在5月，當時他以25萬美元買進8,200股，平均價格為每股30.41美元。
另外，基辛格近期也買進英特爾最近才分拆出去的自駕車事業Mobileye的股票，在7月31日以100,391美元買進 2,650股，平均每股37.88美元。身為Mobileye董事的基辛格上一次是在該公司去年10月底首次公開發行股票（IPO）時買進這檔股票。
Mobileye股價在2022年最末兩個月飆漲67%至每股35.06美元，遠高於IPO的每股21美元價格。今年迄今，Mobileye股價漲幅約8%。
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