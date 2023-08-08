美元基本持平、日圓走弱 投資人靜候美周四CPI數據出爐

美元匯價7日基本持平，回吐盤中稍早的漲幅。投資人正在等待本周四將公布的消費者物價指數（CPI）數據，以便尋找美國通膨進一步放緩的跡象，為拋售美元鋪路。

美元指數7日收盤小漲0.03%，報102.04。 歐元兌美元微貶0.04%，報1.1002美元。 美元兌日圓升值0.5%至142.5日圓。

聯準會理事鮑曼周一表示，可能需要進一步升息，以推動通膨率降至聯準會設定的2%目標。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周一接受紐約時報採訪時表示，聯準會需要在一段時間內維持限制性立場。他補充說，維持這一立場將取決於「推動經濟供需和通膨」的基本面。

Thornburg投資管理公司投資組合經理兼投資主管Jeff Klingelhofer表示，他認為美元在中短期內將保持漲勢。「我預期聯準會將維持更長的高利率期，這應該會對美元帶來支撐作用，原因就在於利率差。因此，美國在更長時間內維持高利率應該會支持美元。」

ING策略師在一份報告中寫道：「雖然市場普遍預期美元全年將小幅走低，但我們尚未看到通膨下降且活動（尤其是就業數據）放緩。」

投資人也開始關注即將公布的美國和中國大陸通膨數據。周四公布的美國消費者物價指數預料將顯示，7月核心物價年比上漲4.7%。中國將於周三公布7月通膨數據，交易人士將關注通膨疲軟的進一步跡象。