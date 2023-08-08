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國際油價回跌1% 連漲六周後暫歇 金價小幅收跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價在連續六周上漲之後，周一（7日）收低1%。路透
國際油價在連續六周上漲之後，周一（7日）收低1%。路透

國際油價在連續六周上漲之後，周一（7日）收低1%，投資人擔心中國大陸和美國這兩個世界最大經濟體的需求趨軟，原油投資人也未理會烏克蘭無人機在黑海襲擊俄羅斯油輪帶來的供應風險；金價收低，因美國債市殖利率走高為金價帶來壓力。

油價跌1%

布蘭特原油10月期貨7日收跌0.90美元，跌幅1.04%，結算價報每桶85.34美元。西德州原油9月期貨收跌0.88美元，跌幅1.06%，結算價報每桶81.94美元。

分析師指出，之前連續六周上漲，並指出美國夏季駕車出遊旺季即將在9月初結束，以及中國大陸的需求低於預期。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「中國大陸題材是這個市場的阻力。」

瑞穗證券美國公司能源期貨主管Robert Yawger表示：「美國的夏季駕駛季接近尾聲。如果不需要那麼多汽油，就不需要那麼多石油。」

波蘭輸油管道運營商PERN表示，一條向歐洲輸送石油的輸油管道預定周二恢復運作，這緩解對供應緊張的擔憂。此前，該公司在上周六檢測到波蘭中部的德魯日巴（Druzhba）輸油管道發生洩漏後，暫停透過其中一段運送。

不過，供應面依然吃緊。世界最大石油出口國沙特阿拉伯上周宣布將減產措施延長至9月底，並表示之後可能會進一步減產。為配合減產，沙烏地阿拉伯國家石油公司上周六宣布上調9月銷往亞洲的大部分等級石油的官方售價，這是連續第三個月上調價格。

金價小幅收跌

現貨黃金價格7日收盤跌0.33%，報每英兩1,936.56美元；美國黃金期貨收低0.3%，結算價報1,970.00美元。

聯準會理事鮑曼上周六表示，可能需要進一步升息來恢復物價穩定。她周一又重申這樣的說法。

芝加哥Blue Line Futures策略師Phillip Streible說：「美元指數和美國公債殖利率因此略微攀升，黃金期貨反應平淡至小幅跌。」

他說：「如果我們看到本周四的消費者物價指數（CPI）數據低於預期，聯準會一些決策官員可能會停止對升息的鷹派預期，就有機會見到金價走穩。」

白銀下跌約2.2%，至每英兩23.09美元；白金下跌0.1%，至920.89美元。鈀金下跌1.2%，至1,241.20美元。

美國 金價 油價 聯準會

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