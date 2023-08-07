美股早盤開高…道瓊大漲200點 台積電ADR跌0.4%

繼前一周惠譽意外調降調降美國頂級債信評等，引發市場動盪後，美股三大指數7日早盤同步開高，道瓊工業指數上漲逾250點，收復上周部分失土，但那斯達克綜合指數隨後回到平盤附近波動。

本周將有更多美國企業公布財報，美國政府也將於本周稍後公最新的經濟數據，市場觀望氛圍濃厚。

道瓊工業指數早盤勁揚255.57點或0.73%，標普500指數上漲0.43%，那斯達克綜合指數小漲0.23%。費城半導體指數上揚0.81%，台積電ADR小跌0.4%。

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司A股早盤上揚2.3%，顯示投資人對波克夏上周六公布的財報和現金水位感到滿意。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）早盤也漲1.75%，扭轉前一周的跌勢。

美國將在美東時間10日稍晚公布7月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）。這兩項數據皆受到市場高度關注，因為與通膨路徑及經濟健康狀況都有關係。

即將出爐的CPI數據將為美國聯準會（Fed）的利率路徑提供線索；美國上周公布的就業數據，引發市場再度擔憂聯準會（Fed）將把利率升更高、升更久。

國際信評機構惠譽（Fitch）1日以財政惡化為由，無預警調降美國的AAA頂級主權債信評等至AA+，為繼12年前的標普全球公司後，再有一家信評機構摘除美國的頂級信評，不僅市場大感驚訝，更引發2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼、美國前財長桑默斯，以及安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗等知名經濟學家抨擊，斥之為「荒謬」或「令人費解」。