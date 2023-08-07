快訊

綠委南投勘災曬與官兵同框畫面 傳軍方不願作秀求她別公開

德國政府出資1741億 德媒：台積電將批准在德興建晶片廠計畫

女大生摔溝亡家屬擬提國賠 高市水利局：該處機車不得進入

美股早盤開高…道瓊大漲200點 台積電ADR跌0.4%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數7日早盤開高後震盪，道瓊工業指數一度上漲270點，投資人暫時揮別前一周惠譽摘除美國頂級債信評等引發的市場動盪。路透
美股三大指數7日早盤開高後震盪，道瓊工業指數一度上漲270點，投資人暫時揮別前一周惠譽摘除美國頂級債信評等引發的市場動盪。路透

繼前一周惠譽意外調降調降美國頂級債信評等，引發市場動盪後，美股三大指數7日早盤同步開高，道瓊工業指數上漲逾250點，收復上周部分失土，但那斯達克綜合指數隨後回到平盤附近波動。

本周將有更多美國企業公布財報，美國政府也將於本周稍後公最新的經濟數據，市場觀望氛圍濃厚。

道瓊工業指數早盤勁揚255.57點或0.73%，標普500指數上漲0.43%，那斯達克綜合指數小漲0.23%。費城半導體指數上揚0.81%，台積電ADR小跌0.4%。

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司A股早盤上揚2.3%，顯示投資人對波克夏上周六公布的財報和現金水位感到滿意。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）早盤也漲1.75%，扭轉前一周的跌勢。

美國將在美東時間10日稍晚公布7月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）。這兩項數據皆受到市場高度關注，因為與通膨路徑及經濟健康狀況都有關係。

即將出爐的CPI數據將為美國聯準會（Fed）的利率路徑提供線索；美國上周公布的就業數據，引發市場再度擔憂聯準會（Fed）將把利率升更高、升更久。

國際信評機構惠譽（Fitch）1日以財政惡化為由，無預警調降美國的AAA頂級主權債信評等至AA+，為繼12年前的標普全球公司後，再有一家信評機構摘除美國的頂級信評，不僅市場大感驚訝，更引發2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼、美國前財長桑默斯，以及安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗等知名經濟學家抨擊，斥之為「荒謬」或「令人費解」。

美國 指數 標普 美股

延伸閱讀

美股、台積電ADR小漲 台指期夜盤萬七拉鋸

為打造薩克森矽谷…德國立法訴諸外籍人才 台積電設廠使人力問題雪上加霜

美國就業數據喜憂參半 亞股走勢分歧

蔣尚義：積體小晶片成趨勢 台積電CoWoS封裝突破製程瓶頸

相關新聞

迎26年最大幅度加薪？ 日本公務員平均年薪將提高至150萬

在民間部門透過「春鬥」勞資談判爭取到歷來最大幅度加薪後，日本公務員也可能獲得逾20年來最大幅度加薪，一般職務的公務員平均...

「日圓先生」榊原英資：日圓已找到支撐 政府無需干預

有「日圓先生」封號的日本前財務省次官榊原英資表示，由於日圓已找到一些支撐，且將會隨著美國利率觸頂而大幅走高，日本當局不太...

台積電美廠缺工怎解決？亞利桑那州10天課程培訓技術員

美國透過《晶片與科技法案》鼓勵興建晶圓廠，減少對中國大陸和台灣的依賴，但德勤（Deloitte）估計美國半導體業未來幾年...

為什麼高薪還缺工？石油公司難找年輕工程師的兩大原因

華爾街日報報導，石油業的工作機會很多，薪水也日益飆高，但年輕人就是不感興趣。在石油和天然氣公司公布創紀錄獲利的同時，這個...

減少對陸供應鏈依賴…美國自陸進口年減24% 「這國」躍為最大貿易夥伴

美國官方數據顯示，今年1至5月，美國從中國進口年減24%，墨西哥躍升美國最大貿易夥伴。美國公司努力減少對於中國供應鏈依賴...

德國政府若禁用華為 德鐵恐造成4億歐元損失、5至6年延遲

出於對來自中國的間諜活動的擔憂，德國聯合執政的社民黨、綠黨和自民黨正在討論是否禁止使用華為技術。今年6月15日…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦