美國核融合研究重現突破 第2度實現淨能量增益
美國加州勞倫斯利佛摩國家實驗室今天表示，科學家自去年12月以來第2次在核融合反應中實現淨能量增益，再度實現核融合點火的突破，且產生更多的能量。
路透社報導，勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）發言人表示，科學家7月30日在國家點火設施（National Ignition Facility）進行的這項實驗，比去年12月實驗時產生更多的能量。
這名發言人補充說，仍在分析最終結果。
勞倫斯利佛摩國家實驗室2022年12月5日使用雷射進行的核融合實驗實現淨能量增益。科學家將雷射聚集在一個目標燃料上，將兩個較輕原子融合成一個密度較大的原子，並釋放能量。
美國能源部當時表示，雷射光束向目標發射2.05百萬焦耳能量後，產生3.15百萬焦耳的能量輸出，這項實驗短暫實現了所謂的核融合點火。
根據美國能源部，換句話說，這次核融合實驗產出的能量，比驅動融合的雷射光所耗費能量還要多。
美國能源部稱這是「數十年來的重大科學突破，將為國防進步和乾淨能源的未來鋪平道路」。
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