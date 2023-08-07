德國政府若禁用華為 德鐵恐造成4億歐元損失、5至6年延遲

出於對來自中國的間諜活動的擔憂，德國聯合執政的社民黨、綠黨和自民黨正在討論是否禁止使用華為技術。今年6月15日，歐盟委員會首次將華為和中興通訊標記為對歐盟安全構成更高風險的電信供應商，並宣布不再采用依賴這兩家中國電信公司的服務。 歐盟內部市場委員布雷頓（Thierry Breton）呼籲27個成員國及各國電信運營商，將華為和中興通訊設備排除在它們的移動網絡之外。

根據德國《明鏡周刊》獲取的德國鐵路的內部文件，如果德國鐵路拆除目前所使用的全部華為通訊基建設備，將總共造成高達4億歐元的更換成本。

這份內部文件指出，除了造成巨大的成本損失，更換華為通訊設備對於德國鐵路還意味著項目會出現5到6年的延遲。

德國電視一台tagesschau.de新聞網頁上刊登的文章列舉，單純在北德地區就需要更換近800個用於火車無線電通訊的基站。這些基站確保火車司機、列車員和控制中心之間的通訊。

除此之外德國鐵路的內部IT基建也需要承擔嚴重後果。

去年12月德國鐵路剛剛簽下一筆金額為6400萬歐元的訂單，委托德國電信（Deutsche Telekom）旗下子公司Business Solutions為其打造企業內部IT網絡，設備將使用華為生產的路由器和分流器。其操作系統必須定期進行更新。

今年3月，這一消息被媒體披露出來後，德國聯邦議院情報機關監督委員會主席、綠黨籍議員諾茨（Konstantin von Notz）說，這表明「顯然並非所有人都已經意識到，認真對待安全部門的敦促警告有多重要」。

安全專家認為，軟件更新過程中存在的一個風險是被植入有害程序。「數字基礎設施會成為爭奪霸權的一個重要戰場」，技術分析師佩斯卡托（Paolo Pescartore）在接受路透社採訪時說，「鑑於東西方之間持續的緊張勢態，或許德鐵最好還是找一下替代方案」。

今年6月，歐盟內部市場委員布雷頓在布魯塞爾表示：「我們不能繼續依賴可能成為『武器』、攻擊歐盟利益的設備。對我們的共同安全而言，這樣的致命弱點風險太大」。

由於與中國政府關系密切，網絡設備制造商華為被多個國家列入有安全風險的企業黑名單。安全機構擔心，華為的產品、部件有可能被用來將信息數據傳輸至中國，或進行網絡破壞。不過尚無公開信息顯示有跡象證明上述嫌疑。

德國鐵路目前尚未對最新報導做出回應。

（明鏡周刊，tagesschau，路透社）

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