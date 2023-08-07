迎26年最大幅度加薪？ 日本公務員平均年薪將提高至150萬

在民間部門透過「春鬥」勞資談判爭取到歷來最大幅度加薪後，日本公務員也可能獲得逾20年來最大幅度加薪，一般職務的公務員平均年薪將提高到673萬日圓（新台幣150萬元）。

日本公務員最高人事機關人事院7日建議，將本會計年度的公務員平均月薪調漲2.7%，其中包括底薪調高0.96%，漲幅將達到26年來最高。

今年人事院提出的建議聚焦在改善年輕公務員的薪資，包括提高高中學歷人員的起薪約8%、大學學歷的起薪提高6%。人事院也建議修改法規，讓更多員工可以周休三日，而非只有那些有育兒或看護需求的員工。

若按照人事院的建議，日本一般職務公務員的平均年薪將增加10.5萬日圓至673萬日圓，將約有28.2萬人受惠，政府的財政負擔則增加約1,720億日圓。

由於日本首相岸田文雄呼籲各界調漲薪資幅度超過通膨水準，部分民間企業員工已在今年的春鬥談判中爭取到高達3.58%的薪資漲幅。