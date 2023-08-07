核融合發電再告捷 產出能源比上次多
【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】
核融合發電不是夢！美國實驗室再度用核融合產生能源淨產出，去年12月核融合發電產出的能量首度大於消耗的能量，有望產生乾淨能源，但卻遭到外界質疑實驗無法複製，難以商業化。但美國實驗室今年重複該實驗，不僅再度成功，能源產量還比去年更高。
核融合發電再告捷
《衛報》報導，科學家表示，去年12月核融合實驗首度產生能源淨產出，為能源劃下歷史的里程碑，美國實驗室近期再度重複該實驗，最後產出的能量比去年還要來得高。
核融合是透過融合兩個氫原子的方式，產生大量能量，因為過程沒有核廢料的問題，也幾乎不會產生二氧化碳，成為無限的乾淨能源。
但核融合材料並非一般的氫原子，而是「氘」（比正常氫原子多一個中子）與「氚」（比正常氫原子多兩個中子），而這些元素在自然界中的含量相當稀少。
然而， 商轉核融合發電許多瓶頸待突破，如實驗室中的雷射器大約每日發射1次就好，但如果核融合電廠要商轉，則需要每秒加熱燃料10次，過程中將造成龐大的壓力，導致機器損毀。
商轉仍有一大段路
科學家們表示，核融合技術距離商業發電還有一大段距離，更不應指望該技術能夠解決氣候危機，相關淨零碳排的工作還是要繼續。但他們也說，對於新技術突破感到興奮，認為「這是能在地球上建造小型恆星的證據」。
目前外界普遍預測，從當前的核融合發電技術到商轉發電仍須10年以上的時間。
《科學人》報導，過去使用核分裂技術的核電廠，因為建設地點、核廢料問題與核災爆發等狀況，引發大量的社會輿論。核能專家指出，核融合應有機會從核分裂的錯誤中學習，深入思考能源公平與正義，包括核電廠建設地點、社區能源供應等議題都要一併思考，「至少我們這次要嘗試做對」。
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