未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

根據彭博資訊一項最新調查，多數受訪的投資人預期美國經濟在2024年底前陷入衰退，當前股市的多頭市場僅是短暫的，而他們青睞較長期的美國公債。

彭博最新一期Markets Live Pulse調查顯示，在410名受訪者中，約三分之二預期美國明年底前經濟會陷入不景氣，少數的20%受訪者甚至認為今年就會衰退，相較下，聯準會（Fed）的幕僚人員已不再預測經濟會陷衰退。

受訪者顯然無視經濟目前的韌性，預期Fed過去16個月來累計升息5.25個百分點會造成進一步的破壞性漣漪效應。Fed上月升息1碼，把基準利率上調至20多年最高水準，主席鮑爾暗示也有可能進一步升息。

這項調查結果符合聯邦資金利率期貨的定價，即交易人士預期Fed明年為了因應疲軟的經濟情勢將多次降息，累計降息幅度超過4碼。

因此，投資人見到長期美債價值浮現，長債殖利率上周一度挑戰去年10月觸及的多年高點。在投資人規劃未來一年的資產配置之際，受訪者顯然對美債上周下跌不以為然，當時美國財政部宣布提高債券發行規模，且信評機構惠譽調降美國主權債信評等，導致美債走低。

投資人可能正押注Fed會在2024年轉向降息，使得長期債券具有吸引力。近60%的受訪者表示，現在是購買到七年以上美債債種的好時機。不過，這份調查中，59%的回覆是在惠譽於8月1日調降美國信評前提交的。

調查也顯示，美股所處的環境面臨麻煩。美股今年來因AI題材而大漲，標普500指數本益比約20倍，高於近16倍的20年平均水準。

調查顯示，認為由非理性狂熱引發美股泡沫的受訪者比率最高，達47%；四分之一認為市場是熊市反彈；28%的受訪者表示當前市場為牛市，且還有進一步上漲的空間。

對股市悲觀的看法的理由是，逾三分之二的受訪者說，標普500指數企業仍陷入獲利衰退，而且還將持續一段時間。