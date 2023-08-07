零碳能源不是夢！美核融合研究再下一城 產出能量遠勝首次實驗

英國金融時報報導，美國政府科學家成功複製「能量淨增益」核融合反應，成果超越首次實驗，距離取之不盡的零碳能源更進一步。

去年12月，加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)首度「點火」（ignition）成功，實現核融合反應的輸出高於輸入，以2.05兆焦耳產生了3.15兆焦耳能量。

當時美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)形容是「21世紀最令人刮目相看的科學壯舉」。

今年7月30日，該實驗室附屬國家點火設施（National Ignition Facility，以下簡稱NIF）順利複製實驗，且輸出能量遠勝首次實驗，據悉超過3.5兆焦耳。

數十年來，能量淨增益一直被視為商轉核融合發電的關鍵，可是目前仍有若干障礙。

首先，現有核融合技術取得的能量淨增益規模仍遠小於供應電網所需。其次，NIF雷射器每天最多只發射1次，商轉後則需每秒發射數次，龐大壓力恐摧毀機器，而足以負荷的電力設備又牽涉到材料難以生產。

即使如此，美國在首次重大突破後短短8個月內再下一城，令人對核融合實現零碳能源的前景充滿信心。