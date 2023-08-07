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全球貨幣緊縮潮 接近終點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊經濟學家分析，全球貨幣政策緊縮潮正接近終點，央行利率將在第4季攀峰，儘管美國聯準會（Fed）仍保留進一步升息的可能性，但緊縮行動看來已結束，本周公布的通膨數據也能讓官員稍感寬心，歐洲和英國央行則可能繼續升息，中國大陸與拉美央行預料將寬鬆政策。

彭博經濟學家推算，全球以國內生產毛額（GDP）加權的央行利率將在第4季達到6.3%的高峰，高於、也晚於原本估算的第3季6.2%，主因是先進經濟體央行的高峰利率預估升高、也落在更晚的時間。

Fed在7月如預期升息1碼，主席鮑爾等官員都暗示還會再升息，理事鮑曼5日也呼應表示，基於「強勁的經濟數據和居高不下的通膨」，預期可能還需要進一步升息，但彭博經濟學家剖析，Fed決策聲明幾無變動，鮑爾在記者會上也顯露鴿派立場，都暗示若通膨數據疲軟，他願意跳過9月升息。

美國10日將發布7月消費者物價指數（CPI），在油價上漲的影響下，預估年升率提高至3.3%，核心CPI年升率預料持平在4.8%，暗示通膨依然僵固，但有望在未來幾個月下滑。

諸多跡象也顯示歐元區的基本通膨壓力正在消退，歐洲央行（ECB）預料9月再升息1碼，為這波緊縮循環最後一次升息，英國央行則預估將在9、11月各再升息1碼，高峰利率達到5.75%，瑞典央行也預料9月再升1碼。

彭博經濟學家也預估，中國人民銀行（中國大陸央行）在第3季各調降1年期政策利率與存款準備金率0.1個百分點，第4季再降1碼，以提振信心、促進復甦。

在拉美，巴西央行8月降息2碼，啟動寬鬆循環，年底前估將再降6碼，墨西哥央行第4季也將降息，智利央行7月降息1個百分點後，前瞻指引也預測還會再降。

通膨 Fed

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