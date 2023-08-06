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為開發「生成式AI」積極徵才 蘋果力拚整合到iPhone和iPad

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
在生成式AI熱潮下，蘋果執行長庫克企圖把這項最新技術整合到旗下裝置。美聯社
在生成式AI熱潮下，蘋果執行長庫克企圖把這項最新技術整合到旗下裝置。美聯社

美國消費電子巨擘蘋果（Apple）正大舉招募生成式人工智慧（AI）專業人才，野心勃勃地要把生成式AI功能整合到旗下的iPhone和iPad等行動裝置上，讓用戶在彈指之間執行相關功能、而非要等雲端回應，企圖顛覆生成式AI體驗。

英國金融時報（FT）報導，蘋果位於加州、西雅圖、巴黎及北京等地的辦公室正在招募數十名人才，將研究自家大型語言模型（LLM），所有徵才廣告投放時間集中在4~7月，顯示蘋果正在從事「將影響蘋果的未來與其產品的多項雄心勃勃長期研究計畫」。

報導指出，蘋果的機器智慧與神經設計（MIND）等多個團隊都正招募研究員和工程師，工作包括巴黎實驗室的LLM基礎研究，以及壓縮既有語言模型，以利在行動裝置高效運作、而非雲端。

蘋果的招才廣告顯示，蘋果力拚專門在行動裝置上運作LLM這類尖端技術，儘管蘋果的競爭對手都還沒解決相關的巨大技術障礙，但這攸關蘋果的設備銷售及相關服務等核心業務。蘋果執行長庫克日前形容AI和機器學習，是「與蘋果幾乎每項產品密不可分的核心與基礎技術」。

例如，蘋果的一則徵才廣告徵求能在「我們裝置推論引擎執行壓縮並加速LLM的功能」，意指在行動裝置上的行動運作、而非網路。另一則7月28日刊登的廣告則希望「把最新的基礎模型帶到口袋裡的手機內，以保護隱私的方式達成下一代的機器學習基礎體驗」。

獨立研究人員暨網路安全顧問歐雷尼克認為，蘋果的短期目標是在既有產品整合生成式AI功能，立刻提高裝置生產力與效用，在行動裝置運作AI的隱私保護效益較大。

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