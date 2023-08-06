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美決策者承認管制陸晶片產量「反應太慢」 韓媒曝：擬擴至成熟製程

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
韓國時報報導，鑒於成熟製程晶片的用途之廣，美國正考慮要求三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國大陸擴大生產成熟製程晶片。路透
韓國時報報導，鑒於成熟製程晶片的用途之廣，美國正考慮要求三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國大陸擴大生產成熟製程晶片。路透

韓國時報引述華府的知情人士報導，鑒於中國大陸正積極搶攻成熟製程晶片，而這類晶片的用途又非常廣泛，美國正考慮施壓三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國大陸擴大生產成熟製程晶片。

目前美國對中國大陸實施的晶片出口管制令，主要聚焦於先進製程晶片與設備。由於成熟製程晶片廣用於軍事、汽車、飛機、家用電器及醫療設備等各種領域，若遭遇任何供應瓶頸，都可能打擊先進經濟體的下游經濟活動。在新冠疫情期間的供應鏈受擾，也凸顯成熟製程晶片的重要性。

然而，在這樣的脈絡下，美國和歐盟的決策者仍開始承認，對中國大陸想主導全球成熟製程晶片產業的野心，他們的反應太慢。華府知情人士向韓國時報透露，考量到成熟製程晶片對軍事裝備來說仍至關重要，華府決策官員將採取適當措施，阻礙中國大陸增產成熟製程晶片。

一名知情人士說：「若中國主導全球先進製程晶片，像太陽能產業那樣，對美國與盟邦來說將是一場災難。如果中國控制這個市場，意味著美國將不得不倚賴以中國為源頭的供應鏈；這種情況尚未存在。但鑒於成熟製程晶片在所有主要產業的用途之廣，若中國壟斷全球供應，可能引發國安危機。」

另一名知情人士也說：「美國正考慮要求三星、SK海力士限制在中國大陸的成熟製程晶片增產行動。」他也說，華府要求他們的大陸工廠減少生產特定的成熟製程晶片，是非常可行的情境。

報導指出，三星電子西安廠的NAND Flash快產記憶體晶片產能占比達到四成，使用128層技術，屬於成熟製程。SK海力士無錫廠所生產的DRAM晶片，以及使用96層、144層技術的NAND Flash晶片，也都被歸類為成熟製程晶片。

美國商務部發給這兩家南韓晶片業者的一年期豁免，將在今年10月到期。南韓貿易部今年稍早要求美國提供額外一年的豁免，以出口半導體設備至中國大陸，進而生產成熟製程晶片。

美國 南韓 晶片 半導體

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