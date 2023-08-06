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還會持續飆升？美股面臨下一個挑戰：8月恐出師不利

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
今年迄今股市一直飆升，但若參考過去幾十年的數據，8月的表現恐將歸於平淡，甚至走勢低迷。路透
今年迄今股市一直飆升，但若參考過去幾十年的數據，8月的表現恐將歸於平淡，甚至走勢低迷。路透

美國股市今年來持續飆升，但若參考過去幾十年的經驗，8月表現可能歸於平淡，甚至走勢低迷。

股票交易員年鑑（Stock Trader's Almanac）編纂的資料顯示，8月是標普500指數和那斯達克綜合指數表現第二差的月份，也是道瓊工業指數過去35年來表現最差的月份。

該網站的分析還顯示，在總統大選年之前一年的8月，股市的表現特別疲弱，美股三大指數在以往三次總統大選的前一年（2019年、2015年和2011年）均下跌。

另外根據LPL金融公司彙編的數據，若進一步回溯至1950年，標普500指數的8月平均漲幅為持平，漲幅中位數為0.6%。首席技術策略師Adam Turnquist指出，今年來的漲勢加上未來的季節性趨勢相對疲軟，「我們懷疑這可能是本波漲勢踩煞車或拉回的合理點」，「季節性（疲軟）在9月只會變得更糟，這是歷史上市場最糟糕的月份」。

今年8月美股出師不利，本月迄今那斯達克和標普500指數均跌約2%，道瓊指數下跌約1%。信評機構惠譽上周調降美國政府債信評等後，10年期美國公債殖利率躍升至2023年新高4.12%。

Allstarcharts.com創辦人JC Parets說：「當利率上升時，成長型股票、科技和通訊類股就會面臨壓力，所有這些領域都將面臨利率上升的壓力。」他並表示：「因此，不管這些惠譽的人怎麼說，你多多少少都會遇到這場完美風暴。」

這波股市上漲最初主要集中在科技、通信服務和非必需消費品等類股。JC Parets說：「如果這些科技股和大型股將面臨壓力，這意味著這些指數在可預見的未來將保持低迷。其中一些低權重類股，例如能源……如材料和工業，能否承受來自這些成長型股票的賣壓？」

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