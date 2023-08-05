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怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。圖／路透
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。圖／路透

成功投資的祕訣何在？理財暢銷書作家摩根‧豪瑟（Morgan Housel）認為，好的投資必須適合自己，所以成功投資人必須自我省思投資的目標和風險容忍度如何。他最近接受媒體訪問，暢談投資人容易犯的錯、他對風險的看法，以及自己如何防範個人財務風險。

巴隆周刊（Barron's）報導，提起投資行為，豪瑟可說是論述這領域最受歡迎的作家，總是能以深入淺出的解釋，把複雜議題化繁為簡。2020年他出版暢銷書《致富心態》（The Psychology of Money），狂銷將近400萬本，並且翻譯成50多種語言，讓他揚名世界。豪瑟7月底接受巴隆周刊訪問，以下是訪談菁華摘要：

投資人犯的最大錯誤是什麼？

豪瑟認為，投資人犯的最大錯誤是「內省不夠」，以致不了解自己的目標和風險容忍度為何。

他說：「許多人以為，投資和做算術一樣，就是有個正確答案人人適用。比方說，不論你年紀多大，不論你來自何處，二加二總是等於四。但事實上，沒有那種非黑即白的定律。某種適合你承擔的風險，對我來說冒那種險也許很糟糕，反之亦然。」

他指出，最重要的就是，外面縱有100萬種不同玩法，但你「必須弄清楚哪一種遊戲最適合你」。切勿盲目模仿電視上的名嘴、推特上的某個陌生人，或甚至自家人。許多投資人因為盲從，投入錯的遊戲，於是大栽跟頭。

如何看待風險？

豪瑟表示，他17歲時與友人去滑雪，兩位好友不幸在雪崩中喪生，他僥倖逃過一劫，這場瀕死經驗對他的「風險」觀念影響至深。從這角度來看風險，就明白世事變化無常，一切都很脆弱。

他說：「就理財而言，投資人思考的往往是平均風險，像是聯準會（Fed）升息1碼（0.25個百分點）的機率多高。但那無關緊要。真正影響重大的事，是像911恐怖攻擊、雷曼兄弟（Lehman Brothers）2008年找不到買主而倒閉（掀起全球金融海嘯），以及新冠肺炎疫情爆發，諸如此類。那才是你必須擔心的，也就是極端的事件。但我覺得我們不是那樣，尤其在理財領域，我們執著於平均風險，其實尾部風險長期而言才至關重大。」

最大的風險沒人談論。豪瑟說：「想想珍珠港事變、911事件，這類事件對經濟才真正影響甚距。那些事件的最大公約數是什麼？就是沒人預料到會發生。新冠疫情也一樣。你幾乎可確定，今天最大的金融風險，是你或我或各大報和每個推特帳戶都沒在談的事情。」

投資人該如何預防風險和未知事件？

豪瑟說：「實際的要點是：若你的儲蓄只夠防範自己可預見的風險，那麼，顯然十次中必有十次，會讓你猝不及防。」

「我認為，人們的儲蓄必須有那種過剩的感覺。一旦現金和流動性的數量讓你覺得好像太多了，那麼萬一遭遇意想不到的風險，至少你有放手一搏的機會。」

因應財務風險有何準備之道？

豪瑟說：「現金在我個人淨值中占很高的百分比。」他表示，思考個人財務風險時，會把罹患疾病、經濟災難等風險納入考量，但絕對不是「Fed會提高利率嗎？」或「價值股過時了嗎？」這種事。更像是災難、罹癌、甚至不幸逝世這種風險，「我未雨綢繆的是那種風險，不是芝麻小事」。

他表示，自己長久來把大約20%的資產配置在現金上，而這些現金的停泊處包括：高利息線上存款帳戶、短期美國公債，另有一部分放在經紀商定存單（brokered CD）。

投資人 理財 疫情

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