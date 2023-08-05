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少了蘋果添柴火…美股下周漲跌如何？通膨和美債殖利率是關鍵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股下周是漲是跌，可能取決於下周公布的通膨數據能否保持溫和，美國公債殖利率殖利率若受牽動，也將影響美股。美聯社
美股下周是漲是跌，可能取決於下周公布的通膨數據能否保持溫和，美國公債殖利率殖利率若受牽動，也將影響美股。美聯社

美國股市周五下跌，蘋果（Apple）因財報不佳大跌，市值跌破3兆美元大關。美股下周是漲是跌，可能取決於下周公布的通膨數據能否保持溫和，美國公債殖利率殖利率若受牽動，也將影響美股。

大型銀行股、大型科技股和主要汽車製造商周五領軍下跌，其中標普500指數開高走低，收盤跌0.5%，那斯達克綜合指數跌0.4%，這兩大指數連續四日下跌，是 5月初來最長頹勢。道瓊工業指數也下跌0.4%。

一周下來，道瓊指數下跌1.1%，那斯達克和標普500指數各跌2.9%和2.3%。

費城半導體指數周五跌0.2%，周線跌近4%；台積電ADR周五漲1.2%，周線仍跌4.7%。台積電最大客戶蘋果周五股價大跌4.8%，因營收連續三季下滑，創下2016年來最久頹勢。沒有蘋果和微軟在內科技巨人的財報利多加持，美股形同少了一個可推升的支柱。

惠譽（Fitch）本周調降美國信用評等導致美債下跌，美國10年期公債殖利率本周上漲至4.060%，逼近10多年來最高水準。對投資人利率預期反應更靈敏的2年期債券殖利率跌至4.791%。

空頭和多頭雙方對周五公布的非農就業報告各有解讀：7月新增 18.7 萬個工作小於預期，但薪資增幅高於所料，且失業率繼續下降。交換合約反映今年內再升息1碼（0.25個百分點）的機率仍有40%，到明年底，市場預測利率會調降超過125個基點。

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）首席投資組合分析師雅納西維奇（Jack Janasiewicz）指出：「美股經歷大漲之後，總經數據任何變故，都可能成為投資人獲利了結的理由。」

美國將在8月10日（下周四）公布7月消費者物價。彭博調查分析師預估年增率為3.3%。雅納西維奇認為，如果消費者物價高於預期，可能引發標普500指數大跌多達5%。不過，他認為如此跌幅是今年大漲後的良性修正。

高於預期的通膨數據也可能進一步推升美債殖利率。美債殖利率上升會減弱股票的吸引力。

Truist Advisory Services共同投資長勒納（Keith Lerner）說：「美國10年期公債殖利率上升到4％以上，很可能對已處於高位的股票續漲形成阻力。」

瑞銀環球財富管理公司美洲資產布局的負責人德拉霍（Jason Draho）寫道：「沒有可帶動市場的消息來推動，接下來一個月可能走得緩慢無力，可能要等到 8 月的數據出來，以及 9 月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）開會過後，市場看法才可能發生明顯的變化。」

指數 美國 美股

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