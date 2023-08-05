風向迅速轉變 債券投資大年的期待恐落空

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國經濟韌性出奇強，加上債券發售潮將湧現，都給押寶「債券年」的希望大潑冷水。 美聯社
美國經濟韌性出奇強，加上債券發售潮將湧現，都給押寶「債券年」的希望大潑冷水。 美聯社

投資人本以為，2023年債市將大漲，不料美國長期公債價格本周眼看就要成為今年跌勢最糟的一周，因為美國經濟韌性出奇強，加上債券發售潮將湧現，都給押寶「債券年」的希望大潑冷水。

年初時，投資人預料，聯準會（Fed）連番升息會把經濟推向衰退，導致美國債市大漲。不料，經濟數據卻呈現相對強勢，勞動市場數據尤其火熱，加深Fed為抑制通膨把利率升得更高、更久的顧慮，使今年來美國公債走勢有氣無力。

信評機構惠譽（Fitch）本周突然調降美國債信評等，加上政府發債潮將大量出籠，凸顯財政惡化展望，使近來債市承受新一波壓力。

美國30年期公債殖利率在過去三個交易日躍升近25個基點，上次升到這麼高是在去年11月中，當時美國通膨率仍高於7%，是目前水準的兩倍多。10年期美債殖利率同步升高，升到約4.13%。殖利率走勢與債券價格相反。

長期美國公債實質（經通膨調整）殖利率也在本周勁升，30年期實質殖利率躍升近25個基點，直逼2%，是2011年來最高。10年期實質殖利率接近1.8%。

債市這波賣壓湧現，對做多美債的投資人是一記重擊，對做空人士而言則帶來獲利良機。潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼表示，他正運用選擇權大舉押注30年期美債價格將下跌。他說，美國背負32兆美元國債，財政赤字龐大，擴大發行公債勢在必行，既然市場吸收這麼大的新增供應量，利率豈有不顯著升高之理。

艾克曼認為，此時做空美國長債很吸引人，一來有充分理由認為殖利率將持續走高，二來也可規避長期殖利率走高重創美股的風險。

他預期30年期美債殖利率可能升向5.5%，可能「不久就會發生」。30年期美債殖利率3日攀升多達10個基點，升至4.27%。

美國 債市 通膨

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