美7月就業數據緩減 升息機率稍降

惠譽調降美國信評後，連續幾天美股、美債下跌，不只影響亞股表現，台北匯市昨天也爆量重挫。美國昨公布七月非農業就業人數增加十八點七萬，低於預估的二十萬人，且六月就業人數也遭下修，勞動參與率持平，顯示勞動市場緊俏程度趨緩，但薪資升幅並未縮小且高於預估，失業率微降。就業數據可能使聯準會九月會議進一步升息機率稍降，但還不足以認定緊縮周期就此劃上句點。

由於熱錢狂撤十五億美元，昨新台幣匯價落後補貶，終場貶六點六分，收三十一點六九一元，成交二十二點三六億美元，連五日貶值並貶至九個月新低。

金管會昨也公布外資最新動向，整體外資七月淨匯出四十七點○一八億美元，終結先前連二月淨匯入紀錄，並創近十個月最大淨匯出量。金管會證期局副局長高晶萍分析，外資七月轉淨匯出，推測主要是外資對ＡＩ概念股獲利了結。

央行外匯局局長蔡烱民昨首度發聲力挺美債，強調「美債仍是世界上高安全、高流動性的最佳選擇，美債被降評，不會影響我國外匯存底的配置。」

學者認為美國信評被降對股債市是短期影響，但非農就業表現對聯準會升息影響仍待評估。台經院研究員邱達生表示，十多年前標普也曾調降美國信評，此次再降，他同意美國財政部長葉倫所說，美債仍是可信任及最穩定投資標的，還是資本市上保守資金首選，不會受到降評影響，近期美股美債及亞洲股市跳水只是短期消息面題材造成市場波動。

中央大學經濟系教授吳大任表示，惠譽降評雖對股市產生不確定性因素，但從「ＡＡＡ」下調至「ＡＡ+」，等級還是很好。但衝擊為美國政府未來若要舉債融資，因信評被降級，未來要發一兆美元國債時，債券價格會較低迷，等於要付較高利息籌措資金，對美財政負擔大。

邱達生認為，若聯準會再升息，利率太高會對經濟成長產生壓抑，對拜登連任不利，看不到九月升息的理由。

吳大任則說，美國政府第三季要發行一兆元國債，意味政府把錢收回來，市場可用資金變少，也是另一種貨幣緊縮效應，九月聯準會是否升息實施貨幣緊縮，必要性會被一併思考。如果勞動市場持續好，九月升息較有本錢，不必因擔心打壓經濟而不敢升息，九月升息機率還在。